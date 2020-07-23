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23.07.2020 13:49
Рубрика: Происшествия

В Феодосии гидроцикл порезал голову дайверу

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

В бухте Провато в поселке Орджоникидзе (Феодосия) гидроцикл наехал на мужчину, который занимался дайвингом в 50 метрах от берега без опознавательных знаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Фото: Пресс-служба ГБУК РК "Музей-заповедник "Судакская крепость"
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После инцидента спасатели на месте оказали пострадавшему первую медицинскую помощь - они перебинтовали ему голову и на носилках доставили к приехавшему на вызов автомобилю скорой помощи. Дайвер госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.

По словам главы ведомства Сергея Шахова, среди туристов особенно популярны скоростные прогулки на катерах или гидроциклах.

- Любители острых ощущений получают большую дозу адреналина и порцию брызг, - отметил он. - Но отпуск или выходные дни - это не только безмятежный отдых, но и время повышенной ответственности за собственным здоровьем и даже жизнью.

В МЧС Крыма призвали соблюдать правила безопасности при управлении гидроциклом и напомнили о риске травм при беспечном поведении на воде. Водители водного транспорта обязаны иметь права на управление ими и быть в надежно застегнутом спасжилете. Детей дошкольного возраста катать на гидроцикле категорически запрещено.

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