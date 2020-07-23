В горах Сочи второй день идет поиск заблудившихся туристов

В сочинском поселке Красная Поляна спасатели ищут двух заблудившихся туристов. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Вечером 22 июля оперативному дежурному позвонил мужчина и рассказал, что он со своей спутницей совершал поход на озеро Голубое, расположенное на хребте Турьи горы. В тумане они сбились с тропы и вышли на скалы над озером, спуститься с которых самостоятельно не могут. Один рюкзак потеряли, воды с собой нет. В этих местах турист не ориентируется, но озеро видит метрах в 300 ниже своего местонахождения.

В тот же вечер два спасателя Краснополянского подразделения ЮРПСО с коллегами из АСС "Кубань-СПАС" на квадроциклах поехали по технологической дороге в направлении Голубого озера для поиска. Сейчас спасателям остается еще несколько часов пешком до предполагаемого местонахождения туристов, перенесших на скалах холодную ночевку.

Уточняется, что в МЧС туристы не зарегистрировались.