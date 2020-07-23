В Ростове ученые изобрели ткань для защиты от коронавируса

Ученые НИИ физической и органической химии Южного Федерального университета презентовали проект обработки технических тканей и нетканых материалов для придания им антивирусных, в том числе антикоронавирусных свойств.

Новация в том, что на поверхность либо в саму структуру ткани наносятся наноразмерные частицы металлической меди, которая имеет антимикробные свойства.

Как рассказал "РГ" заместитель директора НИИ по инновационной деятельности и прикладным исследованиям Анатолий Пономаренко, готово уже несколько лабораторных образцов. В перспективе - разработка нескольких технологий изготовления таких тканей, которые будут востребованы при пошиве медицинских халатов или костюмов для врачей. Незаменимы они также при производстве масок.

"Обычная маска накапливает микробы и вирусы. Такие маски надо уничтожать либо хорошо обрабатывать, - говорит ученый. - А на ткани с "медной" пропиткой вирус погибает. Ткань будет стерильна в течение всего времени работы. Костюм из этой ткани можно будет стирать и снова использовать. И дышать в таких костюмах легко".

Подробности технологии изготовления новой ткани в НИИ пока не объясняют, поскольку изобретение еще не запатентовано. Известно, что подобную ткань - с наночастицами серебра - изготовили в Пермском крае. Но медная пропитка не столь дорогостояща и более эргономична, считают ростовские ученые.

Кстати, ученые НИИ физической и органической химии ЮФУ заявили пять проектов по поддержанию физического здоровья в условиях противостояния пандемии. Прежде всего, это производство вирусно-оградительных систем, которые обеспечивают антисептическую обработку любой поверхности.