В Волгограде поставили памятник адыгейским солдатам

Новости

Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой 12:48
Лукашенко сформулировал ключевую задачу для органов власти 12:42
КДК РФС засчитал "Сочи" второе техническое поражение 12:39
Мишустин рассказал о своей борьбе с коронавирусом и поблагодарил врачей 12:36
Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики" 12:35
В КЧР обнаружено тело утонувшего в канале сотрудника МЧС 12:33
В Карелии ужесточили ряд ограничений из-за COVID-19 12:31
Сбербанк сообщил об исчерпанном эффекте отложенного спроса в России 12:30
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса 12:27
Вышел трейлер семейного фантастического фильма "Вратарь Галактики" 12:25
Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность 12:23
Количество неоплаченных проездов по платным трассам сократилось в 30 раз 12:19
Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин" 12:17
Петербургский концертный марафон ко Дню ВМФ покажут по ТВ и онлайн 12:17
Mitsubishi прекращает производство Pajero 12:14
Собянин рассказал о перспективах Московского НПЗ 12:12
Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу 12:10
Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры 12:09
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского 12:08
В Карелии девятилетняя девочка погибла в ДТП 12:08
На Урале суд отменил залог для директора "Титановой долины" 11:54
Мишустин рассказал о своем желании стать врачом 11:47
Найден способ "видеть" кожей 11:44
В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову 11:43
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 11:22
Рубрика: Культура

В Волгограде поставили памятник адыгейским солдатам

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

На Мамаевом кургане открыли стелу в память уроженцев Адыгеи, участвовавших в Сталинградской битве.

Фото: Предоставлено РЕК
В Краснодарском крае открывается первый памятник жертвам Холокоста

Как выяснили республиканские историки, 475 адыгейских солдат и офицеров погибли в сражении на Волге. Еще 808 человек вернулись домой с наградой "За оборону Сталинграда".

- Изумительное событие происходит в год 75-летия великой Победы здесь, на священной земле. Для каждого российского гражданина Сталинград основополагающее понятие, которое находится глубоко в сердце, - сказал на открытии памятного знака руководитель адыгейской делегации Константин Щербаков.

Монумент представляет собой раскрытую книгу: на левой "странице" текст на адыгейском языке, на правой - по-русски: "Вечная память сыновьям и дочерям Адыгеи - защитникам Сталинграда". И крупно опять же на двух языках выведено слово "память" ("шIэжь").

На мемориальном кладбище Мамаева кургана уже стоят памятники уроженцам других республик России: Татарстана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана. Также почтили своих павших земляков и некоторые области: Ростовская, Смоленская, Рязанская.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область Волгоград ЮФО Адыгея Вторая мировая война

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Названы спонсоры нелегальных онлайн-кинотеатров
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля