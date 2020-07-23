В Волгограде поставили памятник адыгейским солдатам

На Мамаевом кургане открыли стелу в память уроженцев Адыгеи, участвовавших в Сталинградской битве.

Как выяснили республиканские историки, 475 адыгейских солдат и офицеров погибли в сражении на Волге. Еще 808 человек вернулись домой с наградой "За оборону Сталинграда".

- Изумительное событие происходит в год 75-летия великой Победы здесь, на священной земле. Для каждого российского гражданина Сталинград основополагающее понятие, которое находится глубоко в сердце, - сказал на открытии памятного знака руководитель адыгейской делегации Константин Щербаков.

Монумент представляет собой раскрытую книгу: на левой "странице" текст на адыгейском языке, на правой - по-русски: "Вечная память сыновьям и дочерям Адыгеи - защитникам Сталинграда". И крупно опять же на двух языках выведено слово "память" ("шIэжь").

На мемориальном кладбище Мамаева кургана уже стоят памятники уроженцам других республик России: Татарстана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана. Также почтили своих павших земляков и некоторые области: Ростовская, Смоленская, Рязанская.