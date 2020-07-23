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23.07.2020 20:34
Рубрика: Происшествия

В Волгограде суд вынес приговор 60-летнему педофилу-рецидивисту

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде суд вынес приговор обвиняемому в сексуальном насилии над тремя маленькими девочками 60-летнему мужчине. Осужденный ранее провел в колонии 12 лет за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба СКР региона, в мае - августе прошлого года рецидивист знакомился на улицах Волгограда с малолетними школьницами.

Преступник представлялся своим жертвам почтальоном или детским врачом, а затем под надуманными предлогами уводил девочек в укромные места и совершал насилие. От действий бывшего уголовника пострадали девочки в возрасте 7, 9 и 12 лет.

В ходе следствия были получены неопровержимые доказательства причастности волгоградца к совершению преступлений. Решением суда виновный проведет 17 с половиной лет в исправительной колонии особого режима.

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