Волгоградский губернатор предложил принять программу спасения Дона

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на межрегиональном совещании в Волгодонске предложил разработать и обеспечить финансированием комплексную государственную программу по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища.

- Цимлянское водохранилище, река Дон, весь Донской бассейн являются важнейшим источником жизнеобеспечения и развития. Донской бассейн - это более половины земельных угодий Волгоградской области, на которых проживают, ведут хозяйство 800 тысяч жителей региона, - сказал Бочаров.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, на берегах Дона и Цимлянского водохранилища расположены традиционно аграрные районы, где получают до 30 процентов валового сбора зерна. Кроме того, Цимлянское водохранилище обеспечивает 10 процентов российского улова во внутренних водоемах и при этом составляет почти 80 процентов запасов водно-биологических ресурсов Волгоградской области.

- Решение проблем Дона, задача сохранения уникального природного комплекса Цимлянского водохранилища требуют комплексных решений и отдельного внимания со стороны всех уровней власти, - подчеркнул губернатор. - У Волгоградской области уже есть эффективный опыт решения сходных вопросов по оздоровлению реки Волги и уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, а также вопросов берегоукрепления населенных пунктов.

Ежегодно в регионе проходят работы по реабилитации пойменных водоемов: выкашивают сорную растительность, углубляют русла ериков, строят и ремонтируют гидротехнические сооружения. В 2019 году приступили к реализации масштабного проекта по дополнительному обводнению реки Ахтубы и всей Волго-Ахтубинской поймы. Он получил поддержку на самом высоком уровне.

- Эти мероприятия повысят качество жизни более чем для 500 тысяч человек. И это только в Волгоградской области. Это уникальный, единственный за всю историю Советского Союза и России масштабный проект, направленный, прежде всего, на сохранение и улучшение экологической ситуации, создание более благоприятных условий для жизни людей не только в Волгоградской области, но и в регионах Нижней Волги, на всем юге России, - отметил глава региона.

В волгоградской части донского бассейна уже идет расчистка реки Перевозинка, балки Нагольная, реки Арчеда. До 2024 года будет завершена реабилитация рек Иловля, Медведица, Бердия, Краишевка, Щелкан, Чир и озера Лебяжье.

Предложения Волгоградской области по проведению масштабной реконструкции Волго-Донского судоходного канала со сроками окончания первого этапа работ до 2022 года поддержаны минтрансом и правительством России, работы уже начались.