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23.07.2020 19:12
Рубрика: Общество

Диплом и восемь спиц

Врачи спасли девушке ногу
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Врачи вологодской областной больницы спасли 23-летней девушке ногу после аварии на мотоцикле.

Оксану Ярмош на "скорой" привезли в приемное отделение областной больницы № 2 в тяжелейшем состоянии. Девушка получила многочисленные травмы, у нее была почти полностью оторвана ступня. За дело сразу взялась бригада хирургов: несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, деятельность стационара не прекращалась ни на минуту.

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- Когда мы убедились, что жизнь пациентки вне опасности, стали бороться за сохранение стопы. Она была холодной, все сосуды пережаты, - рассказал врач травматолог-ортопед Михаил Пуков.

Оксане сделали экстренную операцию, которая длилась больше трех часов, наложили аппарат Илизарова. Потом провели артериографию с применением высокотехнологичного оборудования,чтобы подтвердить проходимость сосудов и контролировать адекватность кровотока.

Ногу спасли: функциональность полностью сохранена. Сегодня девушка получает интенсивное лечение и идет на поправку. Как говорят медики, главное, что ее нога - "живая". Сама пациентка полна оптимизма. Кстати, в стационаре она не только оправилась от серьезнейшей травмы, но и закончила Череповецкий госуниверситет: персонал больницы предоставил отдельное помещение для занятий. Оксана защитила диплом на "отлично", и теперь она специалист в области управления малым бизнесом.

- У меня в ноге восемь спиц, - говорит Оксана Ярмош. - Пока передвигаюсь в кресле-каталке. Потом мне сделают еще одну операцию - удалят аппарат Илизарова. Предстоит долгая реабилитация. Но я уверена, что все будет хорошо.

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