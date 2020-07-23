Более 20 домов на Среднем Урале могут лишиться спецсчетов по капремонту

На Среднем Урале из 27 многоквартирных домов со спецсчетами, попавших в программу капремонта на 2018-2020 годы, только в трех-четырех что-то сделано.

Теперь собственникам нужно проводить собрания и переносить работы на более поздний период, иначе по закону со спецсчета их переведут в "общий котел", рассказал генеральный директор регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов.

- Конечно, для жителей получится стресс, тем более, если они вовремя платят, а ремонт не делается. Узнать, включен ли дом в программу 2018-2020 годов, можно на сайте фонда. Если стоит в списке - созывать собрание и переносить сроки, - пояснил он.

За первое полугодие собираемость взносов за капремонт в домах со спецсчетами, к слову, оказалась выше, чем в домах, которые находятся в "общем котле": 97,7 и 96,8 процента, соответственно.