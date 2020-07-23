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23.07.2020 11:11
Рубрика: Общество

На Среднем Урале суд обязал Минздрав купить лекарство ребенку со СМА

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге пятилетней девочке со спинально-мышечной атрофией врачи прописали курс лечения из шести упаковок дорогостоящего препарата. Родители попросили помощь у Минздрава, но получили отрицательный ответ и были вынуждены пойти в суд.

В июне 2019 года родителям ребенка пришел отказ из ведомства: приобретение указанного препарата за счет средств областного бюджета в рамках программ льготного лекарственного обеспечения законодательно не предусмотрено. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Свердловского областного суда.

Фото: iStock
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Позже министерство выделило субсидию и закупило пять упаковок препарата. Родители поняли, что в ведомстве нет алгоритма, по которому инвалиды обеспечиваются лекарствами. А так как их дочь и в дальнейшем не сможет без препятствий получать лекарства, обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к областному Минздраву, правительству области и Минздраву РФ.

В частности, они потребовали признать отказ в обеспечении лекарством незаконным. Проконтролировать исполнение этого решения суда обязали Минздрав РФ.

Ленинский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил частично. На Министерство здравоохранения области возложена обязанность обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом по жизненным показаниям в необходимом количестве.

Региональное ведомство подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель ответчика настаивал на том, что на момент вынесения решения, требования по обеспечению ребенка лекарственным препаратом фактически были исполнены: у девочки был препарат из расчета до ноября 2020 года. Ответчик обратил внимание на то, что, если дозировка уменьшится или курс прекратится, препарат будет не востребован, а бюджетные средства израсходованы впустую.

Судебная коллегия отклонила эти доводы. Областная инстанция оставила без изменений решение, оно вступило в законную силу.

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