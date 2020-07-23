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23.07.2020 08:32

Безработным стать непросто

Центры занятости населения с трудом справляются с наплывом посетителей
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Экономика УРФО № 161(8215)
Знакомый в красках описал ситуацию в центре занятости населения (ЦЗН): "Был там с сыном. Давненько такого не видел: народу тьма, добраться до специалистов - проблема, а на телефонные звонки они не отвечают. Между тем вопрос у большинства один: почему не выплачиваются пособия?". Чтобы получить ответ, корреспондент "РГ" тоже встал в очередь.
Во внутренние помещения ЦЗН, где в кабинках за стеклом сидят специалисты, посетителей не пускают. Фото: Татьяна Андреева/РГ Во внутренние помещения ЦЗН, где в кабинках за стеклом сидят специалисты, посетителей не пускают. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Во внутренние помещения ЦЗН, где в кабинках за стеклом сидят специалисты, посетителей не пускают. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Центр занятости находится в тихом центре Екатеринбурга. Но вот атмосферу внутри тихой не назовешь. Большой холл перегорожен столами надвое - пандемия, действуют ограничения. Импровизированный барьер отсекает посетителей от внутренних помещений, где сидят специалисты, поэтому все страждущие толпятся у входа. Даже чтобы задать вопрос охраннику, нужно отстоять длинную очередь, в которой не всегда получается соблюс­ти социальную дистанцию. Объявление напоминает, что подать заявление на оформление пособия и посмотреть базу вакансий можно не выходя из дома на сайте "Работа в России". Однако далеко не у всех безработных есть такая возможность.

- Меня зовут Анастасия. Работала в сфере ЖКХ, сократили. А работодатель зарегистрирован в другом городе. Надо успеть встать на учет, сегодня истекают 14 дней, а у меня компьютера дома нет. Да если бы и был, денег-то на интернет все равно сейчас не найти, - сетует женщина предпенсионного возраста.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Вам нужно взять в МФЦ на площади 1905 года логин и пароль, потом приехать сюда и встать на учет, - информирует охранник с военной выправкой.

- А если не успею до конца дня? К тому же сегодня пятница, - волнуется безработная и, убирая бумаги в сумку, рассуждает: - Выделили бы дежурного специалиста для приема до восьми вечера, в субботу и воскресенье…

Ее сменяет молодой человек. 27 лет, работал в розничной торговле. Подавал заявление через сайт госуслуг и уже раз пять приходил лично, но пособие не получил - как оказалось, из-за временной регистрации.

- Хорошо, что я нашел, где прописаться постоянно, сейчас принес документы. Очень надеюсь на пособие. А то как жить? У меня двое маленьких детей, - возбужденно жестикулируя, рассказывает он, отдав бумаги охраннику.

Тот вскоре возвратился: "Вас уже сняли с учета из-за отсутствия прописки". Парень сникает на глазах.

Мне повезло - пустили внутрь. Длинные коридоры, десятки комнат и большой зал, где в отгороженных кабинках сидят специалисты. На стене полезное объявление: "Очередь к администратору? Ждете более 15 минут? Не получили ответа на вопрос? Сообщите лично директору Подгорнову Владимиру Сергеевичу. Нам важно ваше мнение. Телефон. E-mail". Жаль только, что никто из посетителей этого объявления не видит. Впрочем, дозвониться по указанному номеру все равно не получилось - то длинные гудки, то короткие.

Проблемы в работе ЦЗН, конечно, носят объективный характер: за последние месяцы число обратившихся увеличилось по области втрое, а в Екатеринбурге - в пять раз. Пропорционально возросла и нагрузка на специ­алис­тов. Говорят, даже есть случаи увольнения сотрудников по этой причине.

Фото: iStock
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- Число безработных в регионе выросло с 26 тысяч в январе-феврале до 100 тысяч в середине лета, причем не только за счет оставшихся без работы сотрудников предприятий, закрывшихся из-за пандемии, но еще и за счет тех, кто длительно, более года, не работал или трудился неофициально. Больше стало и выпускников вузов и колледжей, неработающих мам с детьми. А число специалистов ЦЗН осталось прежним, - подчеркивает пресс-секретарь департамента занятости населения Свердловской области Ольга Рулева.

Ко всему три года назад структура службы занятости мегаполиса была перестроена: площади оптимизировали, вместо шести центров теперь два. Впрочем, в этом есть и свои плюсы, считает Рулева: посетители могут обратиться в любой центр, вне зависимости от места регистрации.

Но самым сложным и для сотрудников, и для безработных оказался переход на иную форму выплаты пособий. Новшества связаны с особенностями нынешней ситуации, однако нормы ФЗ "О занятости населения в РФ" тоже никто не отменял, а совмес­тить их оказалось непросто.

Почему же безработный порой не может получить деньги, даже пройдя регистрацию? Как говорят специалисты, подавая заявление в спешке, люди нередко допускают ошибки в сведениях. Есть и тонкости. Например, не все знают, что последний день службы считается полноценным рабочим днем, а человек - трудоустроенным. Если поспешить с подачей заявления в службу занятости (СЗН), система не получит подтверждения из Пенсионного фонда (оно поступит только после выхода приказа об увольнении), отсюда отказ. Случается, работодатель просто не предоставил сведения в ПФР либо дал некорректные данные.

Для получения пособия имеет значение и формулировка в трудовой книжке, объяснили в департаменте. Например, если уволен по статье за нарушение трудовой дисциплины, то назначат минимальное пособие, к тому же выплату приостановят на месяц. Поступление денег может задержать смена фамилии или окончание срока действия паспорта. Выбрав получение пособия на почте, вы тоже продлите ожидание на 6-7 дней. Кстати, с 1 июля 2020-го пособия перечисляются только на карту "МИР", которую необходимо открыть в банке.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Вообще, чтобы официально стать безработным, придется попотеть. Тем, кто с компьютером на ты, пройти регистрацию нетрудно, но многим алгоритм действий кажется сложным. Хотя подсказки есть на портале "Работа в России" (www.trudvsem.ru). Важно также знать, что, получив статус безработного, его необходимо подтверждать раз в месяц. В марте-апреле 2020-го такое подтверждение производилось по телефону, и, если человек не ответил на звонок специалиста, выплата пособия приостанавливалась. Именно с этим связано множество жалоб: безработные уверяют, что или не слышали звонка, или не успели добежать до телефона, а когда пытались перезвонить сами, трубку никто не взял. Сейчас механизм изменился: перерегистрация проводится дистанционно с использованием системы межведомственного взаимодействия, которая сама автомати­чески обрабатывает данные о гражданине, полученные из разных ведомств.

И все же специалисты СЗН советуют безработным регулярно посещать "Личный кабинет" на портале "Работа в России" или сайте департамента занятости: в нем будут отображаться любые изменения статуса и другая важная информация. Например, если там написано "недостаточно сведений", значит, нужно срочно звонить в центр занятости или написать письмо по электронной почте. Впрочем, разъясняет Ольга Рулева, как правило, специалисты сами указывают в комментариях, каких документов не хватает и что нужно сделать. После получения всех необходимых бумаг пособие безработному пересчитают.

После выхода постановлений правительства РФ о повышении минимального размера пособия и продления срока его выплаты перерасчет произвели автоматически. В департаменте занятости населения подчеркивают: система межведомственного взаимодействия совершенствуется, отстраивается функционал информационных сервисов органов власти. Все это позволит свести сбои в работе к минимуму.

Кстати

С 9 июля в Екатеринбургском центре занятости работает кол-центр: информацию теперь можно получить по телефону 8 (343) 266-34-26. Телефон многоканальный, звонки принимают четыре сотрудника по будням с 9 до 18 часов. Видимо, справляются, так как повторный визит "РГ" в ЦЗН показал, что очереди там уменьшились.

Цифры

Минимальное пособие по безработице в Свердловской области сейчас получают 40 тысяч человек. С 1725 рублей оно увеличилось до 5125 - и этот размер сохраняется с мая по август. Максимальное пособие в размере 13 949,5 рубля получают 30 тысяч безработных свердловчан.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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