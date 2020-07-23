Режим ограничений отразился на работе каршеринговых сервисов. Так, по данным опроса "Авито Авто", в УрФО такой услугой перестали пользоваться 78 процентов прежних клиентов, но 42 процента хотят к ней вернуться. Хотя доля автопрокатчиков в округе остается самой высокой в стране - 23 процента.

Уральцы зачастую арендуют машину, чтобы отправиться на дачу, в офис, учебное заведение, аэропорт или на вокзал. Обычно это связано с отсутствием личного автомобиля и нежеланием садиться в автобус или трамвай (согласно опросу, 43 процента респондентов по всей России планируют сократить поездки в общественном транспорте в целях безопаснос­ти). Еще сервис используют курьеры, доставляющие габаритные грузы, и волонтеры - таковых в УрФО 15 процентов.

За минуту поездки водитель отдает около восьми рублей, а суточная аренда обходится не менее двух тысяч. Если брать машину на пять дней в неделю, то средние затраты на оплату каршеринга без учета бензина превысят 40 тысяч рублей в месяц. Примерно во столько же обойдутся собственнику недорогого автомобиля ежегодные расходы на техобслуживание, налог и парковку. Так что постоянно кататься на арендованной машине слишком накладно.

Эксперты подтверждают: сервис выгоден в случае нерегулярных выездов. Половина опрошенных пользователей каршеринга в УрФО тратят на эти цели от одной до трех тысяч рублей в месяц, 24 процента - до тысячи, совершая не более пяти поездок. Четверть участников исследования чередует шеринговый формат с такси, считая, что последний даже дешевле.

- Как активный пользователь такси могу сказать: на него я трачу гораздо меньше средств, чем раньше тратил на содержание собственной машины. Стоимость услуги летом выше, но в сентябре она обычно снижается на 20-25 процентов, - отмечает директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

Каршеринг же, по его мнению, интересен лишь для разовых поездок. Среди пользователей сервиса 23 против 20 процентов респондентов уверены: ездить на такси безопаснее, чем брать в аренду автомобиль. Аргументом в пользу такого выбора становится и то, что пассажир не несет ответственность за машину, оплачивает только дорогу.