Новости

В московских центрах госуслуг открыли первую выставку после снятия ограничений 09:40
Еще 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:39
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае 09:36
Хабиб Нурмагомедов оставил трогательное сообщение в память об отце 09:32
Последний родстер Tesla продают в 12 раз дороже изначальной цены 09:30
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса 09:24
В удмуртской больнице выявили пациентов с COVID-19 09:23
В Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин" 09:05
Туристы получат кэшбек за поездки в Петербург 09:00
В Мексике раздадут деньги на ремонт и строительство жилья 08:59
Американцы хотят переждать коронавирус в Канаде 08:56
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе 08:48
В Киргизию прибыл самолет МЧС России со второй группой медиков 08:36
Предполагаемому убийце Флойда предъявлены дополнительные обвинения 08:23
В Благовещенске депутаты выбрали нового мэра 07:50
Китай планирует запустить беспилотный зонд на Марс 23 июля 07:47
Между Благовещенском и Владивостоком возобновили железнодорожное сообщение 07:36
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 07:25
МОК: Олимпиада в Токио в 2021 году может пройти без зрителей 07:15
Москвичи перестают покупать жилье за наличные 07:00
Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием 06:36
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами 06:03
Трамп рассказал о личных потерях из-за коронавируса 05:11
На камчатском вулкане нашли тело пропавшего в начале июля туриста 05:03
На Колыме в вахтовом поселке произошла вспышка COVID-19 04:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 08:46

Прокат не катит

На Урале упала популярность каршеринга
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Экономика УРФО № 161(8215)
Режим ограничений отразился на работе каршеринговых сервисов. Так, по данным опроса "Авито Авто", в УрФО такой услугой перестали пользоваться 78 процентов прежних клиентов, но 42 процента хотят к ней вернуться. Хотя доля автопрокатчиков в округе остается самой высокой в стране - 23 процента.

Уральцы зачастую арендуют машину, чтобы отправиться на дачу, в офис, учебное заведение, аэропорт или на вокзал. Обычно это связано с отсутствием личного автомобиля и нежеланием садиться в автобус или трамвай (согласно опросу, 43 процента респондентов по всей России планируют сократить поездки в общественном транспорте в целях безопаснос­ти). Еще сервис используют курьеры, доставляющие габаритные грузы, и волонтеры - таковых в УрФО 15 процентов.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Как изменилось отношение россиян к каршерингу на фоне пандемии

За минуту поездки водитель отдает около восьми рублей, а суточная аренда обходится не менее двух тысяч. Если брать машину на пять дней в неделю, то средние затраты на оплату каршеринга без учета бензина превысят 40 тысяч рублей в месяц. Примерно во столько же обойдутся собственнику недорогого автомобиля ежегодные расходы на техобслуживание, налог и парковку. Так что постоянно кататься на арендованной машине слишком накладно.

Эксперты подтверждают: сервис выгоден в случае нерегулярных выездов. Половина опрошенных пользователей каршеринга в УрФО тратят на эти цели от одной до трех тысяч рублей в месяц, 24 процента - до тысячи, совершая не более пяти поездок. Четверть участников исследования чередует шеринговый формат с такси, считая, что последний даже дешевле.

- Как активный пользователь такси могу сказать: на него я трачу гораздо меньше средств, чем раньше тратил на содержание собственной машины. Стоимость услуги летом выше, но в сентябре она обычно снижается на 20-25 процентов, - отмечает директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

Каршеринг же, по его мнению, интересен лишь для разовых поездок. Среди пользователей сервиса 23 против 20 процентов респондентов уверены: ездить на такси безопаснее, чем брать в аренду автомобиль. Аргументом в пользу такого выбора становится и то, что пассажир не несет ответственность за машину, оплачивает только дорогу.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
ВОЗ опубликовала цифры новых случаев коронавируса в мире