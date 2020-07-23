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23.07.2020 08:19

Время помогать другим

Социально ориентированные НКО Свердловской области при поддержке государства запускают новые проекты даже в пандемию
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Экономика УРФО № 161(8215)
Системная поддержка со стороны региональных властей помогла социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на Среднем Урале не только выжить в период пандемии, но и начать работу над новыми проектами. Причем речь идет не об одной-двух инициативах, а о десятках новых программ, стартовавших к середине июля: фактически в каждой НКО нам рассказали о перспективных замыслах. И, судя по количеству грантов на социальные проекты, выделяемых правительством Свердловской области по конкурсу, перечень добрых начинаний будет только расширяться.

Комплексная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" стартовала в Свердловской области в 2018 году. Она рассчитана до 2024 года, на ее реализацию, по предварительным данным, предусмотрено почти 3,3 миллиарда рублей. В нынешнем году на проекты НКО планируется направить 558 миллионов рублей: большая часть - 530 миллионов - из областной казны, остальное - федеральные вливания и целевые внебюджетные средства.

Значение так называемого "третьего сектора" экономики (не относящегося ни к бизнесу, ни к госструктурам) трудно переоценить. Ведь он нацелен прежде всего на решение задач общественной значимости, помощь нуждающимся в повышенном внимании землякам. На Среднем Урале НКО оказывают социальные услуги фактически трети населения - более чем 1,7 миллиона человек, льготную и благотворительную помощь - 750 тысячам уральцев. При этом постоянный штат таких организаций невелик - чуть более 20 тысяч человек, зато количество добровольных помощников - сотни тысяч.

Как считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гражданское участие становится важным, неотъемлемым элементом развития государственного управления, одним из обязательных условий перехода к инновационной экономике, модернизации всех сфер общественной жизни. Поэтому правительство и уделяет поддержке НКО такое внимание.

Ситуация нынешнего года, конечно, внесла коррективы в деятельность "третьего сектора", но при этом позволила оценить всю мощь волонтерского движения. Более трех с половиной тысяч добровольцев помогали уральцам пережить сложный период самоизоляции, работали в контакте с сотрудниками социальных учреждений, больниц, поликлиник, доставляли гуманитарную помощь. Кстати, Свердловская область - один из первых регионов России, где областные власти решили поощрить труд добровольцев финансово.

- Вы были там, где уральцы острее всего нуждались в помощи, - обратился к волонтерам со словами благодарности губернатор.

Тест на востребованность и устойчивость прошло и большинство НКО, хотя в период пандемии им пришлось несладко. В конце весны известная общественная организация "Благое дело" из Верх-Нейвинска, реализующая многие проекты, в том числе организовавшая производство людьми с ограниченными возможностями здоровья сувениров, вынуждена была обратиться в правительство региона с просьбой о помощи. В связи с введенными ограничениями деятельность оказалась на грани срыва: сами инвалиды добраться до места работы не могли, а доставлять их к станкам на спецтранспорте оказалось невозможно. В том числе потому, что у организации не оказалось средств на оплату услуг перевозчиков. Дистанционный вариант тоже не подходил.

Власти сигнал SOS услышали и оперативно помогли разрешить ситуацию. Как пояснила "РГ" руководитель организации Вера Симакова, ценно именно то, что поддержка оказалась быстрой и комплексной. В областных министерствах подсказали, как правильно оформить документы и получить предусмотренную государством финансовую помощь, льготы, снизить налоги, Кроме того, подключили к "спасательной операции" серьезные благотворительные фонды, которым презентовали наиболее востребованные проекты.

- При поддержке министерства социальной политики Свердловской области мы начали проект по сопровождаемому проживанию. Его участники - подопечные Талицкого и Красногвардейского пансионатов. Договорились, что некоторых постояльцев из казенных стен перевезем на так называемую "тренировочную" квартиру. Там молодые люди при поддержке наших специалистов будут учиться жить самостоятельно, - рассказала "РГ" Вера Симакова.

По поручению первого замес­тителя губернатора облас­ти Алексея Орлова были созданы эффективные информационные каналы прямой связи с НКО, часть бюджетных средств перераспределена в пользу некоммерческих организаций, продлены сроки предоставления отчетности. Социальные структуры объединились в свою коалицию. Такой комп­лексный подход помог справиться с непростой ситуацией многим НКО. Сейчас о старте каждого нового дела они рассказывают исключительно как о победе. И даже готовы провес­ти "уроки выживания" для соратников. К примеру, организация " Семья детям" открыла первую в области онлайн-школу приемных родителей и не прочь поделиться опытом.

Когда в середине июня был опубликован список социальных НКО, получивших право на поддержку из Фонда президентских грантов, Свердловская область оказалась лидером среди регионов УрФО: 702 СОНКО Среднего Урала включены в реестр как поставщики социальных услуг (в Югре таких 626, в Тюменской области - 463). По данным Коалиции НКО Свердловской области, за 6 месяцев 2020 года благодаря выигранным грантам ряда крупных российских фондов некоммерческие организации привлекли в регион около 400 миллионов рублей. Все эти средства будут направлены на помощь землякам: людям старшего поколения, молодежи, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадал из-за пандемии коронавируса.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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