Минпромторг объявил о запуске второго этапа программы импортозамещения - развитие собственного производства ключевых видов оборудования, комплектующих и материалов. В ближайшее время чиновники проанализируют критичную для импортозамещения номенклатуру.

В ходе одной из ключевых сессий проекта "Иннопром онлайн" Минпромторг продемонстрировал систему балльной оценки локализации на примере автопрома. Чтобы получить полный комп­лект мер господдержки, в 2020-2021 годах производителю достаточно набрать 1500 баллов, в 2025-м - 3701, а к 2028-му - уже 5400. Для понимания: у "Хенде Соляриса", собираемого в России, пока 1410 баллов, но, если планы строительства завода автодвигателей в Санкт-Петербурге реализуются, модель получит сразу плюс 550 баллов. Локализация коробки передач "стоит" дороже - 600, самое ценное - сис­темы управления (1400 баллов) и НИОКР (2000). Аналогичный подход применяется к поставщикам компонентов, допустим, за производство коленчатых валов и цилиндров из российского сырья и материалов начислят 95 баллов. Всего выделено 13 компонентных групп и 150 критических технологических операций. До конца года механизм оценки планируется согласовать.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, в этом году на поддержку спроса, включая прямые и опережающие закупки транспорта в интересах госзаказчиков, а также на льготное кредитование и лизинг выделено 45,5 миллиарда рублей. Это должно простимулировать приобретение более 200 тысяч автомобилей.

Промышленники дополняют: помимо увязки спроса и потребления нужна программа импортозамещения компонентов. По предварительным подсчетам, она обойдется в 240 миллиардов рублей на пять лет, но принесет эффект и самому автопрому, и смежным отраслям - металлургии, нефтехимии, легкой промышленности, радиоэлектронике и IT.

- Одно рабочее место в автомобильной промышленности создает в производстве 5-7 компонентов. В последние годы доля импортных комплектующих выросла в 1,5-3 раза из-за изменения стандартов безопасности и экологичности транспорта, а также стремления производителей соответствовать ожиданиям потребителей по качеству. Если все оставить как есть, две трети господдержки пойдет на создание рабочих мест в США, Китае, Корее, Европе. За десять лет промышленной сборки мы уменьшили импорт готовых машин, но почти вытеснили отечественные марки, а выпуск новых не привел к росту добавочной стоимости и спроса на отечественные автокомпоненты, что угрожает технологической безопасности страны, - рассуждает президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин.

Пандемия и разрыв технологических цепочек подтолкнули импортозамещение и в железнодорожном машиностроении. На днях холдинг "Синара-Транс­портные машины" (СТМ) приобрел 49 процентов акций "Вагонмаша". Он станет одной из ключевых площадок совместного предприятия "Синара-Шко­да", созданного в декабре 2019 года. В развитие мощнос­тей в 2020-2021 годах инвестор собирается вложить 1,5-2 миллиарда рублей. Это позволит производить не только современные трамваи и троллейбусы, но и вагоны метро в России. Также предполагается сопровождение продукции на всем жизненном цикле. С учетом того что недавно СТМ выкупил контрольный пакет компании "РСП-М", в составе которой предприятия в десяти регионах России, в том числе в Челябинской области, модернизируют также рельсошлифовальные поезда.

- Новые подходы востребованы на сети РЖД, а также могут найти применение в городском легкорельсовом транспорте, - прокомментировал сделку генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Холдинг, который ранее занимался техникой для междугородных перевозок, теперь намерен участвовать и в комплексном обновлении общественного транспорта в российских горо­дах-миллионниках. На апрельском совещании у президента прозвучала фраза, что в 10-15 мегаполисах программы уже готовы к старту, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске. Решится ли уральская столица на концессию в сфере электротранспорта, пока непонятно: разговоры об этом шли с осени 2019 года, но конкретика так и не прозвучала. Первая линия скоростного трамвая от Екатеринбурга до Верхней Пышмы длиной 5,5 километра обошлась региональному бюджету более чем в миллиард руб­лей. Укладка рельсов еще не завершена, по ним будут курсировать низкопольные трамваи со скоростью до 60 километров в час. Ветки в микрорайоны Академический и Солнечный пока только на бумаге.

Новые автобусы для уральс­кого мегаполиса, к слову, закупают либо в Беларуси, либо в Татарстане. Когда мы попытались узнать, как к инициативе Минпромторга относятся на Курганском автобусном заводе, оказалось, что предприятие "в корпоративном отпуске". В областном департаменте информационной и внутренней политики пояснили, что руководители транспортных организаций и ИП самостоятельно принимают решение о приобретении автобусов той или иной марки. Организатор перевозок устанавливает только класс транспортного средства для конкретных маршрутов.

Между тем многие эксперты уверены, что поддержка не "финишеров", а поставщиков 2-3 порядка, среди которых много малых и средних предприятий, пойдет на пользу всей отрасли. Причем не обязательно изобретать колесо.

- Можно кооперироваться с иностранными компаниями с учетом национальных интересов. Это уменьшает время выхода технологии на рынок. Пример успешного СП - завод "Уральские локомотивы": элект­рички "Ласточка", курсирующие по Москве и между регионами, локализованы уже на 80 процентов, - отмечает президент Siemens в России Александр Либеров. - В прошлом году мы подписали соглашение с РЖД о создании инжинирингового центра. Первое задание - проектирование высокоскоростного поезда. Он может быть выпущен еще до 2025 года. Мы передаем знания, инжиниринговые услуги, но поезд будет разработан в России и для российского рынка.

Компетентно

Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):

- Тема поддержки поставщиков поднималась на протяжении двух последних лет. В частности, на выставках "Иннопром" 2018-2019 годов проводили форум компонентов, где крупные производители общались с местными поставщиками. Из 100 переговоров примерно десять процентов вылились в контракты. Кроме того, ГИС Промышленности наконец дошла до той стадии реализации, когда заводы могут выстраивать цепочки поставки исходя из информации в ней.

Согласно аналитике, которую СОСПП собирает ежегодно, на первом месте всегда стоит проблема спроса: кому продавать? На втором - обес­печение качественного финансирования по всей цепочке. Предложение Минпромторга как раз про это. К примеру, в пандемию ОПК показал себя одной из наиболее устойчивых отраслей, увеличилась сумма авансирования контрактов, появились заказы, которые планировались только в конце года или в следующем. Но финансируются головные компании, а комплектовщикам деньги доходят с большим временным лагом. Если эта проблема будет решена с помощью нового механизма, выиграет вся экономика.

Почему отрабатывать его решили именно на транспортном машиностроении? Потому что там очень много предприятий задействовано в кооперации. По национальному плану восстановления экономики в крупные инфраструктурные проекты будет вложена серьезная часть бюджета. Но само по себе строительство дорог, в том числе скоростных железнодорожных магистралей, ничего не даст, если по этим дорогам не будет ездить современный транспорт.