В период пандемии многие екатеринбуржцы перестали пользоваться общественным транспортом: те, у кого нет личного авто, сели на велосипеды или стали больше ходить пешком, очень популярны также самокаты, в том числе электри­ческие. Бизнес увидел в этом возможность заработать на аренде двухколесного транспорта.

Так, за 1,5 летних месяца спрос на сервис московской франшизы по аренде самокатов в три раза превысил предложение, воспользовались услугой 50 тысяч горожан. Сервис работает по мобильному приложению, что в новинку для региона. В нем можно найти ближайшую транспортную станцию и при помощи qr-кода разблокировать замок. Это удобно, так как не нужно оставлять в залог документы или возвращать самокат на прежнее место. Правда, у владельцев, работающих по традиционной схеме, можно взять двухколесное средство передвижения на сутки, что в среднем обходится в тысячу рублей.

- Заряда электросамоката хватает на пять часов, из-за высокого спроса иногда не успеваем их заряжать. А выезжать для этого в отдаленные районы не всегда выгодно: жители берут самокаты в основном под вечер, чтобы добраться до центра города. Сейчас мы договариваемся об открытии станций проката в парке Мая­ковс­кого, у крупных торговых центров в Юго-Западном районе, на ВИЗе, - рассказывает куратор проекта Ольга Жданович.

Оказывается, договориться с собственниками земли довольно сложно: некоторые не идут навстречу, полагая, что такую станцию придется дополнительно охранять. На самом деле встроенные датчики постоянно отслеживают местонахождение самоката, так что попытки угона заранее обречены.

Между тем предприниматели планируют расширить свой парк до тысячи единиц. Спрос есть: в день число арендаторов достигает полутора тысяч человек, порой люди берут самокат не по разу. Удовольствие обходится недешево: за месяц активного катания набегает сумма, на которую можно купить собственный элект­росамокат, рассказала одна из пользователей. Для сведения: такая техника стоит 9-50 тысяч руб­лей, цена зависит от скорости разгона, объема батареи и т.д.

К августу владельцы сервиса собираются снизить стартовую стоимость (50 рублей) и поминутный тариф (он сейчас составляет пять рублей) для тех, кто пользуется самокатом не в час пик. Самый популярный маршрут у местных жителей - от Академического района до Городского пруда (около 10 километров). На автобусе, конечно, дешевле, но зато самокат выигрывает в плане минимизации социальных контактов, да и просто езда на нем в хорошую погоду доставляет удовольствие. Так что владельцы уверены в перспективности своего бизнеса.