В Югре создадут индустриальный парк для выпуска товаров на экспорт

На базе завода МДФ в поселке Мортка Кондинского района в режиме пусконаладки возобновлено производство по выпуску древесных плит. Напомним, предприятие было остановлено несколько лет назад. По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, после прекращения деятельности комбината основной задачей региона было сохранить на территории района деревообрабатывающее производство.

Сейчас в Мортке в рамках приоритетного проекта создается индустриальный парк "Кондинский" и многопрофильное предприятие с прицелом работы на экспорт.

В ходе рабочей поездки в Кондинский район Алексей Забозлаев посетил возрождающееся производство. Участие в мероприятии также приняли заместитель директора департамента промышленности округа Алексей Михеев, генеральный директор фонда развития Югры Роман Генкель.

Отметим, в феврале этого года имущественный комплекс завода МДФ площадью 28,7 тыс. кв. м был передан в аренду сроком на 7 лет. По условиям договора арендатор обязан использовать его по целевому назначению, реализовать выпуск плит, создать здесь индустриальный парк. А также направить заявку на включение его в реестр индустриальных парков Минпромторга России до конца этого года. Специализация парка - деревообработка, лесозаготовка, лесопиление, производство каркасного домостроения, утилизация отходов, биоэнергетика и ЖКХ.

Месяц назад один из резидентов создаваемого индустриального парка уже произвел пробный выпуск плит. В общей сложности на площадке работают четыре предприятия, специализирующиеся на лесопереработке.

Как отметил Роман Генкель, на сегодняшний день фонд развития готов сопровождать проекты по созданию как индустриального парка, так и предприятий резидентов. Существующие в Югре меры поддержки позволяют получить, например, налоговые льготы, финансирование по ставке от 1 процента годовых, компенсации части затрат, связанных с созданием инфраструктуры и приобретением оборудования.

Кроме того, по словам руководителя фонда, с появлением этих объектов управляющая компания сможет претендовать на возмещение понесенных расходов за счет средств бюджета округа в виде субсидии.

В свою очередь, регион в рамках существующей системы мер господдержки, реализуемой Минпромторгом России, может возместить выделенные средства через субсидирование затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. Этот механизм сегодня уже успешно применяется в регионах страны. Так, за 2016-2019 годы Минпромторг России предоставил десяти территориям 9,3 млрд рублей на поддержку проектов 12 индустриальных парков.

- Реализация приоритетного проекта увеличит долю обрабатывающих производств в Югре, повлияет на достижение показателей национальных проектов. На площадке индустриального парка в Кондинском районе создадут порядка 200 рабочих мест. Здесь будет производиться конкурентноспособная продукция из древесины высокого качества, обладающая высоким экспортным потенциалом, - резюмировал заместитель главы региона.

Напомним, проектный комитет Югры в августе 2018 года утвердил приоритетный проект "Организация многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в пгт Мортка". Ввод в эксплуатацию объекта запланирован уже на следующий год.

Для реализации проекта в октябре 2018 года департамент по управлению госимуществом Югры передал имущественный комплекс завода в Мортке в собственность АО "УК "Промышленные парки Югры". Компания разработала мастер-план парка, бизнес-план и финансовую модель инвестиционного проекта и начала поиск инвестора. В июне этого года УК приступила к продаже имущественного комплекса завода. Начальная цена лота составляет 348 млн рублей. Электронный аукцион состоится 4 августа.

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В ходе рабочей поездки куратор промышленного блока правительства Югры ознакомился также с работой фермерского хозяйства в поселке Лиственичном, цеха по производству колбасных и мясных изделий в Леуши, предприятий по переработке рыбы и дикоросов в Междуреченском.

Предприятие реализует проект по созданию роботизированного молочного животноводческого комплекса. Его должны открыть уже к концу этого года. Здесь будет содержаться 130 высокоудойных коров. Их специально приобрели в племенных организациях. Планируемый объем производства молока - 780 тонн ежегодно. Проект поддержал департамент промышленности Югры. На его реализацию из окружного бюджета предоставлен грант в сумме 124,9 млн рублей.

После реконструкции производственного цеха по выпуску мясных изделий, колбас и полуфабрикатов в Леуши удалось существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Отметим, предприниматель инвестировал в цех больше 17 миллионов рублей собственных средств. Но при этом в качестве компенсации ему выделили 2,6 млн рублей из средств муниципального и окружного бюджета.

Предприятие, специализирующееся на переработке рыбы в Междуреченском, планирует увеличить линейку товаров. Здесь будут выпускать в смену по 150 кг соленой и вяленой рыбы, 250 кг - копченой, до 200 кг - рыбных консервов. Кроме того, компания недавно занялась переработкой ягод. И в дальнейшем планирует увеличить линейку производимой продукции дикоросов, выпускать варенье, джемы, конфитюры, сиропы и др. Общая сумма поддержки предприятия из средств муниципального бюджета на реализацию проектов составила 12 миллионов рублей.