В Югре создадут индустриальный парк для выпуска товаров на экспорт

Сейчас в Мортке в рамках приоритетного проекта создается индустриальный парк "Кондинский" и многопрофильное предприятие с прицелом работы на экспорт.
В ходе рабочей поездки в Кондинский район Алексей Забозлаев посетил возрождающееся производство. Участие в мероприятии также приняли заместитель директора департамента промышленности округа Алексей Михеев, генеральный директор фонда развития Югры Роман Генкель.
Отметим, в феврале этого года имущественный комплекс завода МДФ площадью 28,7 тыс. кв. м был передан в аренду сроком на 7 лет. По условиям договора арендатор обязан использовать его по целевому назначению, реализовать выпуск плит, создать здесь индустриальный парк. А также направить заявку на включение его в реестр индустриальных парков Минпромторга России до конца этого года. Специализация парка - деревообработка, лесозаготовка, лесопиление, производство каркасного домостроения, утилизация отходов, биоэнергетика и ЖКХ.
Месяц назад один из резидентов создаваемого индустриального парка уже произвел пробный выпуск плит. В общей сложности на площадке работают четыре предприятия, специализирующиеся на лесопереработке.
Как отметил Роман Генкель, на сегодняшний день фонд развития готов сопровождать проекты по созданию как индустриального парка, так и предприятий резидентов. Существующие в Югре меры поддержки позволяют получить, например, налоговые льготы, финансирование по ставке от 1 процента годовых, компенсации части затрат, связанных с созданием инфраструктуры и приобретением оборудования.
Кроме того, по словам руководителя фонда, с появлением этих объектов управляющая компания сможет претендовать на возмещение понесенных расходов за счет средств бюджета округа в виде субсидии.
В свою очередь, регион в рамках существующей системы мер господдержки, реализуемой Минпромторгом России, может возместить выделенные средства через субсидирование затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. Этот механизм сегодня уже успешно применяется в регионах страны. Так, за 2016-2019 годы Минпромторг России предоставил десяти территориям 9,3 млрд рублей на поддержку проектов 12 индустриальных парков.
- Реализация приоритетного проекта увеличит долю обрабатывающих производств в Югре, повлияет на достижение показателей национальных проектов. На площадке индустриального парка в Кондинском районе создадут порядка 200 рабочих мест. Здесь будет производиться конкурентноспособная продукция из древесины высокого качества, обладающая высоким экспортным потенциалом, - резюмировал заместитель главы региона.
Напомним, проектный комитет Югры в августе 2018 года утвердил приоритетный проект "Организация многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в пгт Мортка". Ввод в эксплуатацию объекта запланирован уже на следующий год.
Для реализации проекта в октябре 2018 года департамент по управлению госимуществом Югры передал имущественный комплекс завода в Мортке в собственность АО "УК "Промышленные парки Югры". Компания разработала мастер-план парка, бизнес-план и финансовую модель инвестиционного проекта и начала поиск инвестора. В июне этого года УК приступила к продаже имущественного комплекса завода. Начальная цена лота составляет 348 млн рублей. Электронный аукцион состоится 4 августа.
В ходе рабочей поездки куратор промышленного блока правительства Югры ознакомился также с работой фермерского хозяйства в поселке Лиственичном, цеха по производству колбасных и мясных изделий в Леуши, предприятий по переработке рыбы и дикоросов в Междуреченском.
Предприятие реализует проект по созданию роботизированного молочного животноводческого комплекса. Его должны открыть уже к концу этого года. Здесь будет содержаться 130 высокоудойных коров. Их специально приобрели в племенных организациях. Планируемый объем производства молока - 780 тонн ежегодно. Проект поддержал департамент промышленности Югры. На его реализацию из окружного бюджета предоставлен грант в сумме 124,9 млн рублей.
После реконструкции производственного цеха по выпуску мясных изделий, колбас и полуфабрикатов в Леуши удалось существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Отметим, предприниматель инвестировал в цех больше 17 миллионов рублей собственных средств. Но при этом в качестве компенсации ему выделили 2,6 млн рублей из средств муниципального и окружного бюджета.
Предприятие, специализирующееся на переработке рыбы в Междуреченском, планирует увеличить линейку товаров. Здесь будут выпускать в смену по 150 кг соленой и вяленой рыбы, 250 кг - копченой, до 200 кг - рыбных консервов. Кроме того, компания недавно занялась переработкой ягод. И в дальнейшем планирует увеличить линейку производимой продукции дикоросов, выпускать варенье, джемы, конфитюры, сиропы и др. Общая сумма поддержки предприятия из средств муниципального бюджета на реализацию проектов составила 12 миллионов рублей.