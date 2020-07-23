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23.07.2020 18:56
Рубрика: Власть

РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады

Текст: Ольга Онежская

Москва требует от украинских властей разъяснений касаемо постановления Верховной рады от 15 июля о порядке проведения местных выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Александр Река / ТАСС
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"Серьезную озабоченность вызывает ситуация на политическом треке (урегулирования в Донбассе - прим. "РГ"). Ее существенно осложнило решение Киева по местным выборам на Украине, назначенным на 25 октября. В постановлении Верховной рады №3809 от 15 июля организация таких выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей была обусловлена требованиями, которые прямо противоречат минскому Комплексу мер. Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу", - заявила Захарова.

По ее словам, речь идет о "восстановлении украинского конституционного порядка в Донбассе и восстановления контроля Украиной границы с Россией". Хотя, как отметила дипломат, до сих пор не ясно, о каком строе - действующем или проектируемом - идет речь, учитывая "децентрализацию особого статуса Донбасса". Однако же эти требования были подтверждены 22 июля в официальном релизе офиса украинского президента, отметила Захарова.

При этом минский Комплекс мер устанавливает другую последовательность шагов, подчеркнула официальный представитель российского МИД. "Сначала должны быть приняты поправки в конституцию и другие законы в контексте конституционной реформы, с упором на децентрализацию и предоставление Донбассу, постоянно действующего, особого статуса, закрепленного в конституции, пройти выборы, а затем начаться процесс восстановления контроля Киева над границей. Все четко зафиксировано, я обращаю внимание, давно", - заявила она.

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Захарова также подчеркнула, что, согласно Минским соглашениям, вопросы выборов в Донбассе необходимо согласовывать в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском.

По мнению дипломата, последние постановления Верховной рады по местным выборам, а также пресс-релиз офиса президента Украины имеют неясный характер. Фактически их можно трактовать как выход украинской стороны из Минских соглашений, заключила Захарова.

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