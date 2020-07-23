Штрафы для экспортеров за невозврат валютной выручки уменьшились в несколько раз. Закон об этом публикует "Российская газета".

Новый закон снижает штраф за невозврат выручки с 75-100% от незачислений до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте. Фото: Bswei / iStock

Если раньше штрафы составляли до 75-100% от незачислений валютной выручки, то новый документ снижает его размер до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте.

Проблема, связанная с жесткими санкциями за нарушения требований валютного контроля, существует на протяжении многих лет. "Действующее требование об обязательном получении валютной выручки на свои счета в российском банке точно в срок, указанный в контракте, ставит экспортера в зависимость от контрагента, - пояснила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. - Это вопрос конкурентоспособности наших компаний по сравнению с находящимися в юрисдикциях с более мягким валютным законодательством".

Отменяется административная ответственность за несвоевременное предоставление отчетности по валютным операциям уполномоченным банкам, если задержка составляет менее 90 дней.

Полностью от ответственности освобождаются экспортеры, суммы контрактов которых ниже 200 тысяч рублей, а также при возврате выручки в течение 45 дней после поступления денег на зарубежный счет экспортера.