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23.07.2020 08:48
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе

Текст: Екатерина Петрова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России заработал новый портал научных публикаций по новой коронавирусной инфекции. Об открытии ресурса сообщает Роспотребнадзор. Его основная задача - повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19.

Фото: iStock
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На портале будут оперативно размещать результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Читателям будут доступны научные рукописи (репринты) на русском и английском языках, включая исследования авторов из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Вся информация перед публикацией на портале будет проходить предварительную проверку. На новой странице уже размещено несколько материалов, один из которых посвящен особенностям пневмоний, связанных с новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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