Россия получит 11 лицензий для участия в ЧМ-2021 по фигурному катанию

На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года Россию будут представлять 11 пар и спортсменов-одиночников. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Согласно сообщению ISU, квоты на следующий чемпионат мира будут распределяться по итогам ЧМ-2019 года.

По три пары от России выступят в соревнованиях спортивных пар и в танцах льду. Это максимальная квота. Также три участницы от России выступят и в женском одиночном катании. А вот у мужчин принять участие в борьбе за награды турнира смогут лишь два участника.

Из-за пандемии коронавируса ЧМ-2020 года в Канаде был отменен. Турнир 2021 года пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.