Российский фильм вошел в венецианскую программу Giornate degli Autori

Фильм Ивана Твердовского "Конференция" будет состязаться за приз независимой конкурсной программы Венецианского фестиваля Giornate degli Autori - "Авторские дни". Об этом сообщили организаторы этой параллельной программы, открытой для творческих экспериментов молодых кинематографистов мира.

Всего в соревновании участвуют 10 картин из Италии, Канады, Китая, Польши, России, Сенегала, Сербии, США, Франции, Чили. Обладателей призов определит международное жюри под председательством обладателя "Золотого медведя" Берлинского фестиваля за фильм "Синонимы" израильского режиссера Надава Лапида.

Драма Ивана Твердовского "Конференция", которую режиссер снял по собственному сценарию, исследует взрывную тему, связанную с психологическим эхом террористического акта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году. Ее героиня Наталья была участницей и свидетельницей страшных событий, и спустя 17 лет после трагедии она приезжает в Москву, чтобы провести вечер память жертв теракта. И заново переживает этот давний уже кошмар, мучается роковой ошибкой, наложившей отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. В этой роли Наталья Павленкова; снимались также Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Олег Феоктистов, Ян Цапник, Александр Семчев. Продюсеры фильма Екатерина Михайлова и Константин Фам.

Как рассказывал Иван Твердовский "Российской газете", в роковом 2002-м он был школьником, но среди его товарищей был погибший в теракте. "А потом у меня появилось довольно много знакомых, с этой трагедией так или иначе связанных. Думая о фильме, я искал некую оптику, которая позволила бы увидеть случившееся с позиций сегодняшнего дня. По сюжету, две женщины сумели спастись, выпрыгнув из окна туалета, - это был чисто инстинктивный поступок. И наша героиня с ужасом поняла, что назад пути уже нет, а там, в зале, осталась ее семья: муж, сын и дочь. Сын погибает, семья рушится. Потрясенная потерей, она ушла в монахини, но однажды вернулась в Москву, чтобы провести вечер памяти жертв теракта: она осознает это как свою христианскую миссию. И весь фильм построен как рассказы тех, кто выжил. Я старался использовать реальные воспоминания, сделать фильм на границе между документальным и художественным. Все это объединено историей главной героини и ее разорванной семьи. Ее попыткой найти себе оправдание, отмолить свой поступок и заслужить прощение близких.

Мы не делали фильм-реконструкцию. Это современная история: мы, сегодняшние, вспоминаем трагические события 2002 года. Фильм о матери, которая бросила свою семью в страшный момент: ей удалось спастись, повинуясь инстинкту самосохранения, но воспоминания об оставленном на гибель сыне, чувство вины - будут мучить ее всю жизнь. И замолить такой грех невозможно.

Это фильм о том, что человек всегда остается человеком - в любых, самых страшных жизненных обстоятельствах. Ведь сейчас такие времена, что подобная трагедия в любой момент может повториться где угодно: повестка мирового терроризма никуда не исчезла, и мы ни от чего не застрахованы. И понять психологию заложников, что ими руководило тогда, чем жила в те дни их душа - мне кажется, очень важно. Не только для памяти о них, но и как урок на будущее".

Венецианский фестиваль откроется на острове Лидо 2 сентября.