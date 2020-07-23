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23.07.2020 17:02
Рубрика: Экономика

Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров

Текст: Евгений Гайва

Туроператоры, обеспечивающие турпоток на территории России, смогут получить субсидии независимо от пилотных приоритетных маршрутов по упрощенной процедуре. Ростуризм разработал проект постановления правительства, который сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.

Фото: iStock
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В частности, предлагается признать утратившим силу перечень пилотных субсидируемых приоритетных маршрутов по Российской Федерации. Сейчас в него входят Карелия, Алтай, Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменская области, Краснодарский край без города Сочи. Проектом постановления предлагается расширить перечень регионов, на которые распространяется действие субсидии.

Продолжительность тура, за который туроператор может получить субсидию, может быть снижена до трех ночевок в классифицированном средстве размещения. Сейчас субсидия предоставляется за туры не менее пяти дней по туристско-рекреационным маршрутам и не менее трех дней по культурно-познавательным маршрутам. Само деление на маршруты также предлагается отменить.

Кроме того, предлагается отменить требования о документальном подтверждении обеспечения турпотока за год. Отчетность в Ростуризм туроператоры смогут предоставлять в форме электронных документов, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя туроператора.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сейчас размер субсидии определяется исходя из количества туристов, которым оказаны услуги туроператора (не менее 150 туристов). За каждого туриста выплачивается от 1,5 до 5 тысяч рублей. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 320 млн рублей.

Проектом постановления также предусматривается распространение действия субсидии на туроператоров, понесших расходы на организацию чартерных полетных программ по России. Размер субсидии будет зависеть от длительности полета, сезонного коэффициента и количества мест воздушного судна.

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