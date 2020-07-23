Сбербанк сообщил об исчерпанном эффекте отложенного спроса в России

Расходы потребителей с 13 по 19 июля почти не изменились, сократившись лишь на 0,2% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), говорится в обновленном исследовании аналитиков SberIndex.ru. Незначительные колебания трат наблюдаются и в сравнении с предыдущей неделей.

Среди наметившихся тенденций - сокращение расходов на услуги. "Динамика относительно сопоставимого периода 2019 года ухудшилась до -19,4% г/г против -17,2% г/г неделей ранее. Цифры дают основание говорить о быстром удовлетворении отложенного спроса", - отмечают специалисты. То есть история с отложенным спросом завершается, так как россияне успели купить все, что планировали.

Стабильный спрос по-прежнему наблюдается в категории контрактных услуг (включает числе сервис бригад по ремонту и строительству), а также на товары для строительства и ремонта.

Самой популярной категорией, на которую россияне потратили больше всего денег за прошедшую неделю, стали компьютеры и программное обеспечение стали. Основная доля трат - выросли на 83,2% - пришлась на компьютерные игры и антивирусный софт. В плюсе оказались также покупки в универсальных магазинах (+27,4%), телекоммуникационные услуги (+24) и приобретение бытовой техники и электроники (+21,3%).

Наиболее сложная ситуация - в секторе услуг. Траты на отели и авиабилеты по итогам недели сократились более чем вдвое (относительно показателей 2019 года).