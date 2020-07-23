Счетная палата оценила субсидирование межрегиональных авиаперевозок

Субсидирование государством межрегиональных авиаперевозок пока не оказало значительного влияния на расширение маршрутной сети, отметили в Счетной палате (СП) по итогам проведенной проверки.

"В 2019 году количество субсидированных маршрутов выросло на 86% по сравнению с 2017 годом - до 242 маршрутов. Однако в это число включались не только новые маршруты, но и те, которые уже были раскручены в коммерческих перевозках, что никак не способствовало расширению маршрутной сети", - приводят в СП слова аудитора Валерия Богомолова. Он пояснил, что в 2017 году доля таких маршрутов составил 27%, в 2018 году - 32,6%, в 2019 году - 31%. При этом доля новых уникальных маршрутов в этот период составляла всего от 4,5 до 8,5%.

Планы по развитию межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов входят в Комплексный план расширения магистральной инфраструктуры. Росавиация предоставляет авиаперевозчикам субсидии для увеличения пассажиропотока.

Однако меры господдержки не помогли обеспечить доступ к большинству удаленных городов и населенных пунктов, для которых пассажирские авиаперевозки крайне важны. За прошлые три года количество городов субсидируемой маршрутной сети увеличилось на 59% и составило 94 города. Но в нее вошли только 48 труднодоступных и удаленных населенных пунктов из 462.

Пассажиропоток на субсидированных маршрутах с 2017 по 2019 годы вырос в 3 раза. Однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составляет всего от 2 до 6%, отметили в СП.

Контрольное ведомство также отметило несовершенство правил определения размера субсидий. В частности, не учитываются особенности экономической деятельности авиакомпаний, а подходы к их формированию непрозрачны. В итоге, по одним субсидированным маршрутам авиакомпании получили значительный убыток, а по другим необоснованно высокую прибыль.

В связи с заявительным порядком получения субсидий реальная потребность в средствах федерального бюджета была рассчитана уже после того, как был сформирован проект бюджета на очередной финансовый год. Потому на начало финансового года дефицит средств на реализацию программ субсидирования воздушных перевозок составлял от 36% до 78% от заявленной потребности.