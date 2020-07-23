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23.07.2020 23:42
Рубрика: Власть

Фальшивый факт

Сенатор Алексей Пушков презентовал пять новых фейков о России
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8216)
Фейковые новости в коронавирусном мире чувствуют себя уютно: несмотря на пандемию, информационные войны продолжаются, подчеркивает председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, известный журналист Алексей Пушков, проводивший в четверг ее заседание в открытом эфире.
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Эпидемия, застигнувшая врасплох многие международные союзы и организации и сделавшая модной установку "каждый сам за себя", информационные войны не угасила. "COVID-19 ничего не изменил, только добавил некоторые новые темы", - отметил Пушков. Первая из этих новых тем - российское вмешательство в чужие выборы, уже вброшена. Еще одна новая фейковая тема, появившаяся во время пандемии - ответственность России за развязывание Второй мировой войны. Третьей громкой фейковой темой во времена ковида оказались новости о злокозненной роли России в региональных конфликтах. Еще одной фейковой темой стала полемика о достоверности российских данных о заболевших коронавирусом. Варварская формулировка главного вопроса - почему от ковида умерло так мало русских? - поражает. И наконец пятая тема информационной войны - прибегание западных стран к административным действиям по закрытию российских СМИ. Россия, как член ПАСЕ, будет инициировать внимание к этому и подготовит проект резолюции, осуждающей ущемление свободы СМИ.

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