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23.07.2020 11:32

Си Цзиньпин посетил с инспекцией провинцию Цзилинь

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 22 июля совершил инспекционную поездку в провинцию Цзилинь (Северо-Восточный Китай), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: sinorusfocus.com Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com

В уезде Лишу городского округа Сыпин Си Цзиньпин посетил образцово-показательную зону по производству экологически чистых продуктов питания и специализированный крестьянский кооператив, чтобы узнать ситуацию с производством зерна, защитой и использованием черноземных земель, а также механизированным и крупномасштабным земледелием.

Фото: sinorusfocus.com

Си Цзиньпин также осмотрел мемориальный музей, посвященный битве за Сыпин во время Народно-освободительной войны в Китае, где почтил память павших героев революции.

Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com
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