Си Цзиньпин посетил с инспекцией провинцию Цзилинь

В уезде Лишу городского округа Сыпин Си Цзиньпин посетил образцово-показательную зону по производству экологически чистых продуктов питания и специализированный крестьянский кооператив, чтобы узнать ситуацию с производством зерна, защитой и использованием черноземных земель, а также механизированным и крупномасштабным земледелием.

Фото: sinorusfocus.com

Си Цзиньпин также осмотрел мемориальный музей, посвященный битве за Сыпин во время Народно-освободительной войны в Китае, где почтил память павших героев революции.

Фото: sinorusfocus.com

Фото: sinorusfocus.com

Фото: sinorusfocus.com