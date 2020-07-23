Си Цзиньпин посетил с инспекцией провинцию Цзилинь

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 22 июля совершил инспекционную поездку в провинцию Цзилинь (Северо-Восточный Китай), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: sinorusfocus.com
В уезде Лишу городского округа Сыпин Си Цзиньпин посетил образцово-показательную зону по производству экологически чистых продуктов питания и специализированный крестьянский кооператив, чтобы узнать ситуацию с производством зерна, защитой и использованием черноземных земель, а также механизированным и крупномасштабным земледелием.
Фото: sinorusfocus.com
Си Цзиньпин также осмотрел мемориальный музей, посвященный битве за Сыпин во время Народно-освободительной войны в Китае, где почтил память павших героев революции.
Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com