СК не подтвердил наличие у Мизулиной двойного гражданства

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве признало недостоверными сообщения о наличии двойного гражданства у зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елены Мизулиной, сообщает пресс-служба сенатора.

"Установлено, что в телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.eg.ru, а также в телеграмм-канале "Небожена" опубликована недостоверная информация о наличии гражданства и (или) вида на жительство", - говорится в ответе сенатору руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Андрея Стрижовка.

По данным пресс-службы Мизулиной, сейчас проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения недостоверной информации и лиц, причастных к ее размещению.

Ранее сенатор назвала информацию о наличии у нее двойного гражданства клеветой и направила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.