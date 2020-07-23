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23.07.2020 19:12
Рубрика: Общество

SOS без опоздания

Создан универсальный онкомаркер
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Раннее выявление онкологии - одна из главных проблем медицины. Уже известно более 200 онкомаркеров, которые должны сигнализировать о первых признаках болезни задолго до того, как появятся ее очевидные симптомы. Это вещества, которые обнаруживаются в крови в количествах, превышающих норму. Многие хорошо изучены и используются в клинической практике.

Однако немало медиков считают, что использовать онкомаркеры для первичной диагностики непрофессионально, а иногда даже опасно. Почему? За исключением маркера ПСА, показывающего наличие рака простаты, остальные, даже самые точные, имеют чувствительность не более 70 процентов. Отсюда высокая вероятность ошибки: маркер может просигнализировать "онкология" даже при простом воспалении какого-то органа или формировании доброкачественной опухоли.

Фото: iStock
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Созданный резидентами Сколково онкомаркер в состоянии кардинально изменить ситуацию. В основе разработки вещество, при воздействии которым на кровь с вероятностью 85 процентов выявляется антиген, являющийся признаком эпителиальных карциом. (На них приходится около 90 процентов всех случаев онкологий.) По мнению авторов разработки, столь высокая чувствительность маркера позволит применять его для скрининга населения. Конечно, он не указывает точный адрес опухоли, в каком конкретно органе ее надо искать, но дает сигнал SOS. А это повод для врача начать поиск.

Еще один очевидный вариант применения - работа с пациентами, у которых рак уже успешно пролечили. За ними установлен постоянный контроль, так как опухоль может вернуться в любой точке организма. И универсальный онкомаркер здесь может стать очень хорошим помощником.

Общество Здоровье Научный подход с Юрием Медведевым Онкология: как победить рак

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