Стартовое оборудование для "Ангары" идет на космодром Восточный по Севморпути

Пока на Байконуре готовят к плановой отправке на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-15" на космодром Восточный по Севморпути следует грузовое судно "Баренц" с многотонным оборудованием для предстартовой подготовки ракеты-носителя "Ангара".

Таким маршрутом его отправили из Северодвинска, где по заказу Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) ведется изготовление многих ключевых элементов наземного оборудования для второй очереди космодрома Восточный. В акватории судоремонтного завода "Звездочка" на борт транспортного судна "Баренц" загрузили шесть крупногабаритных сборочных единиц компрессорно-вакуумной установки. Она нужна для испытаний на герметичность систем и отсеков космических аппаратов в составе технического комплекса предстартовой подготовки.

Как сообщил официальный представитель верфи Евгений Гладышев, в рамках государственного контракта на "Звездочке" изготовлены элементы корпуса и крышки этой установки. Конструкции из нержавеющей стали имеют почти 9 метров в диаметре, а их общий вес - более 170 тонн.

По его же словам, ранее на предприятии изготовлены и отправлены заказчику два лонжерона силовой рамы пускового стола весом более 84 тонн каждый, комплект запасных частей пускового стола - более 6 тысяч единиц, металлоконструкции газоотражателя, а также "корневые секции ферм удержания и обслуживания кабель-заправочной башни двух уровней". И все это - для строящейся второй очереди космодрома Восточный, откуда будут проводиться пуски российских ракет-носителей "Ангара".

Надо отметить, что такого рода заказы от космической отрасли на судоремонтной верфи в Северодвинске выполняют не впервые. По просьбе "РГ" Евгений Гладышев уточнил: несколько лет назад для той же "Ангары" были изготовлены и отправлены на космодром Плесецк (он, напомним, в Архангельской области) стартовый стол, кабель-заправочная башня с площадками обслуживания, транспортно-установочные агрегаты среднего и тяжелого классов, стенд сборки головной части с разгонным блоком. И там все это уже в работе.

А на Восточном важную посылку из Северодвинска ждут ориентировочно в середине сентября. Судно "Баренц" с грузом на борту должно пройти через Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское моря, Берингов пролив и далее, через Охотское море, достичь порта Советская Гавань. Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят к месту монтажа.

По информации ЦЭНКИ и "Роскосмоса", на Восточный уже прибыли первые малогабаритные (до 50 тонн) части пускового стола. Их транспортировка осуществлялась железной дорогой. Строительство стартового комплекса для "Ангары" должно завершиться к концу 2022 года. Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа намечен на 2023 год. А уже в 2025 году "Ангара-А5" должна вывести на орбиту корабль с космонавтами на борту.