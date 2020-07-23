Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились совместно работать над восстановлением многосторонних правил мировой торговли и центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).

Заявление об этом вошло в коммюнике десятой встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, которую провел по видеосвязи глава минэкономразвития Максим Решетников. На брифинге он сообщил, что тема ВТО вызвала наиболее бурные обсуждения.

Организация охвачена встречными политическими ветрами, сказал гендиректор ВТО Роберту Азеведу на прощальной пресс-конференции в четверг. Он подал в отставку, фактически признав, что при нем и ВТО, и десятилетиями создававшиеся многосторонние правила торговли ("последний бастион, сохраняющий определенную степень порядка и предсказуемости") впали в жесточайший кризис. Организация уже не может сама защищать свои правила, с конца прошлого года рассмотрение новых торговых споров в ее апелляционном органе заблокировано со стороны США, что делает невозможным вынесение окончательных решений (в ВТО почти все споры доходят до апелляции). "Давление на правила торговли и ВТО проистекает из фундаментальных структурных изменений в мировой экономике, - сказал Азеведу. - Развитие технологий, новаторские бизнес-модели и изменения баланса экономических сил - все это коренным образом поменяло способ взаимодействия стран и компаний".

Россия обсуждала с ЕС создание альтернативных механизмов разрешения споров, в частности, европейскую идею создания апелляционного механизма вне ВТО ("ВТО минус США"). Окончательная позиция России должна в ближайшее время определиться на совещании в правительстве.

Из стран БРИКС наиболее очевидно от разрушения ВТО страдает Китай, находящийся в состоянии торговой войны с США. Для России правила ВТО дают некоторые базовые гарантии от бесконечной эскалации санкций, заморозка механизма торговых споров в ВТО мешает интересам российских экспортеров в США (пошлины на сталь и алюминий) и Евросоюзе (спор по энергокорректировкам и другие). С помощью ВТО Россия рассчитывает отбиться от перспективы введения "углеродного налога" на товары, поставляемые в Евросоюз (чем больше "углеродный след" тех или иных товаров, тем выше тарифные барьеры для них). "Россия крайне озабочена попытками использовать климатическую повестку для создания новых барьеров", - подчеркнул Решетников. "Нам очень важно, чтобы все меры, которые принимаются в развитие климатической повестки, строго соответствовали нормам ВТО, - сказал он. - Те механизмы, которые сейчас предлагаются некоторыми странами, с нашей точки зрения, противоречат нормам ВТО, и мы эту позицию до наших партнеров довели".

РФ считает, что планы Евросоюза по введению углеродного налога противоречат правилам ВТО

Министерские встречи предваряют саммит БРИКС в Санкт-Петербурге, который должен был состояться в июле, но перенесен из-за пандемии на осень (точной даты пока нет).