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23.07.2020 23:09
Рубрика: Экономика

ВТО спасут всем миром

Россия и ее партнеры по БРИКС договорились вернуть мировой торговле правила
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8216)
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились совместно работать над восстановлением многосторонних правил мировой торговли и центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).

Заявление об этом вошло в коммюнике десятой встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, которую провел по видеосвязи глава минэкономразвития Максим Решетников. На брифинге он сообщил, что тема ВТО вызвала наиболее бурные обсуждения.

Фото: REUTERS
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Организация охвачена встречными политическими ветрами, сказал гендиректор ВТО Роберту Азеведу на прощальной пресс-конференции в четверг. Он подал в отставку, фактически признав, что при нем и ВТО, и десятилетиями создававшиеся многосторонние правила торговли ("последний бастион, сохраняющий определенную степень порядка и предсказуемости") впали в жесточайший кризис. Организация уже не может сама защищать свои правила, с конца прошлого года рассмотрение новых торговых споров в ее апелляционном органе заблокировано со стороны США, что делает невозможным вынесение окончательных решений (в ВТО почти все споры доходят до апелляции). "Давление на правила торговли и ВТО проистекает из фундаментальных структурных изменений в мировой экономике, - сказал Азеведу. - Развитие технологий, новаторские бизнес-модели и изменения баланса экономических сил - все это коренным образом поменяло способ взаимодействия стран и компаний".

Россия обсуждала с ЕС создание альтернативных механизмов разрешения споров, в частности, европейскую идею создания апелляционного механизма вне ВТО ("ВТО минус США"). Окончательная позиция России должна в ближайшее время определиться на совещании в правительстве.

Из стран БРИКС наиболее очевидно от разрушения ВТО страдает Китай, находящийся в состоянии торговой войны с США. Для России правила ВТО дают некоторые базовые гарантии от бесконечной эскалации санкций, заморозка механизма торговых споров в ВТО мешает интересам российских экспортеров в США (пошлины на сталь и алюминий) и Евросоюзе (спор по энергокорректировкам и другие). С помощью ВТО Россия рассчитывает отбиться от перспективы введения "углеродного налога" на товары, поставляемые в Евросоюз (чем больше "углеродный след" тех или иных товаров, тем выше тарифные барьеры для них). "Россия крайне озабочена попытками использовать климатическую повестку для создания новых барьеров", - подчеркнул Решетников. "Нам очень важно, чтобы все меры, которые принимаются в развитие климатической повестки, строго соответствовали нормам ВТО, - сказал он. - Те механизмы, которые сейчас предлагаются некоторыми странами, с нашей точки зрения, противоречат нормам ВТО, и мы эту позицию до наших партнеров довели".

РФ считает, что планы Евросоюза по введению углеродного налога противоречат правилам ВТО

Министерские встречи предваряют саммит БРИКС в Санкт-Петербурге, который должен был состояться в июле, но перенесен из-за пандемии на осень (точной даты пока нет).

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