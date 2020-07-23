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23.07.2020 17:06
Рубрика: Происшествия

Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total

Текст: Иван Егоров
Солнцевский районный суд во время оглашения приговора по делу о катастрофе самолета Falcon признал троих авиадиспетчеров виновными в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерь двух и боле лиц.
Диспетчер руления Надежда Архипова, авиадиспетчер аэропорта "Внуково" Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев (слева направо) в Солнцевском суде. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Диспетчер руления Надежда Архипова, авиадиспетчер аэропорта "Внуково" Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев (слева направо) в Солнцевском суде. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Диспетчер руления Надежда Архипова, авиадиспетчер аэропорта "Внуково" Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев (слева направо) в Солнцевском суде. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На скамье подсудимых - три авиадиспетчера Внуковского центра организации воздушного движения: руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчер старта Александр Круглов и диспетчер руления Надежда Архипова. Их обвиняют по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинившее крупный материальный ущерб. Свою вину в катастрофе, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, они отрицают. Диспетчеры в своем последнем слове заявили, что действовали строго по инструкции, а произошедшая катастрофа стала следствием трагического стечения многих обстоятельств.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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В то же время, 17 июля во время прений сторон, гособвинитель попросил суд приговорить Дунаева к 6 годам и двум месяцам колонии, Круглова - к 6 годам, Архипову - к 5 годам и 10 месяцам колонии.

По данным следствия, оглашенным в суде, Надежда Архипова из-за небрежного отношения к своим обязанностям не осуществила контроль за движением спецтехники на летном поле. Александр Круглов, в свою очередь, позволил диспетчеру-стажеру разрешить экипажу Falcon занять полосу, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет. Что касается Романа Дунаева, то, по данным следствия, он не осуществил контроль за действиями диспетчеров, ненадлежащим образом организовал их работу, проявил бездействие. При этом, работники аэропорта имели доступ к спецоборудованию, в том числе и локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе находится снегоуборочный транспорт. Как заключил гособвинитель, своими действиями подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, не обеспечили безопасность полета, что привело к столкновению взлетающего самолета со снегоуборочной машиной. Воздушное судно от удара разрушилось и частично сгорело.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека - де Маржери и три члена экипажа.

Фото: iStock
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По уголовному делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, Круглов, Дунаев и Архипова. По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный водитель Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Леденев. В свою очередь, как считает следствие, диспетчеры знали о потенциальной опасности, но не сообщили о ней пилотам. Дело в отношении Леденева и Мартыненко было выделено в отдельное производство. В июле 2017 года Солнцевский суд приговорил Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева - к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать компенсацию в пользу потерпевших.

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