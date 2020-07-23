Гроссмейстер Ян Непомнящий одержал вторую победу на турнире "Легенды шахмат" по рапиду, который проходит в онлайн-формате.

На старте была интересная встреча бывшего и нынешнего первого номера российских шахмат. Непомнящий оказался сильнее Владимира Крамника. После четырех партий счет был равным, а в армагеддоне Ян, играя черными фигурами и имея четыре минуты против пяти, все-таки подавил сопротивление 14-го чемпиона мира.

Накануне Непомнящий уже более уверенно прошел китайца Дин Лижэня. Он победил в двух первых партиях, в третьей - соперники сыграли вничью (2,5:0,5). Некоторые эксперты, комментировавшие партии, предположили, что с лидером китайских шахмат что-то происходит. Ведь на турнире "Легенды шахмат" он вчистую проиграл оба матча, недотянув даже до армагеддона, и не заработал ни одного очка. А на трех предыдущих турнирах, организованных Магнусом Карлсеном, он добирался до полуфинала.

В других матчах действующий чемпион мира норвежец Карлсен одолел своего предшественника Вишванатана Ананда из Индии (2,5:1:5). Владимир Крамник снова уступил - на этот раз Анишу Гири из Нидерландов (1,5:2,5). Еще один россиянин Петр Свидлер обыграл венгра Петера Леко (2,5:1,5). Израильтянин Борис Гельфанд победил украинца Василия Иванчука (2,5:1,5).

По итогам двух дней турнира с 6 очками лидируют Карлсен, Гельфанд и Свидлер. Следом с 5 очками идет Непомнящий.

Как сообщается на сайте chess24, на котором можно следить за онлайн-трансляциями партий, Петр Свидлер даже извинился перед другими участниками за то, что набрал 6 очков из 6 возможных. Хотя в обеих встречах - и с Анандом, и с Леко - находился на грани поражения. А за ужасно проведенную первую партию с Леко его приглашение в число "легенд" вообще стоило аннулировать.

Напомним, что на первом этапе десять участников проведут по одному матчу друг с другом. Четверо шахматистов с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал.