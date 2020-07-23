СМИ: Истребители США перехватили иранский пассажирский самолёт

Несколько пассажиров самолета иранской авиакомпании Mahan Air, летевшего из Тегерана в Бейрут, пострадали при уходе лайнера от столкновения с чужими истребителями, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телерадиокомпанию IRIB. Инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии. По данным иранской стороны, истребители приблизились к иранскому судну и попытались заставить его пойти на посадку.

Истребители, как считают в Тегеране, были американскими.

"В ходе переговоров пилота самолета Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они, представились как американские", - уточнили в Тегеране.

Пассажирский лайнер в итоге совершил посадку в аэропорту назначения. Пострадавшим была оказана помощь.

Причины агрессивного поведения истребителей в воздушном пространстве Сирии не уточняются. В Тегеране пригрозили принять "политические и правовые меры" после изучения обстоятельств инцидента.