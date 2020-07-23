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23.07.2020 18:32
Рубрика: В мире

"Легенда" накрывает штаты

Трамп направил федералов на борьбу с криминалом в Чикаго
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Президент США Дональд Трамп объявил о направлении новых подразделений федеральных сил в погрязшие в криминале, беспорядках и подконтрольные демократической партии города и штаты страны. В рамках операции министерства юстиции США под кодовым названием "Легенда" силовики-федералы намерены жестко пресечь разгул преступности в Чикаго, Альбукерке и Канзас-Сити.
Возле этого похоронного бюро в южных кварталах Чикаго вспыхнула перестрелка, в которой были ранены 14 человек. Фото: EPA Возле этого похоронного бюро в южных кварталах Чикаго вспыхнула перестрелка, в которой были ранены 14 человек. Фото: EPA
Возле этого похоронного бюро в южных кварталах Чикаго вспыхнула перестрелка, в которой были ранены 14 человек. Фото: EPA

Сам Дональд Трамп пояснил: у него не остается выбора и он вынужден направить сотрудников федеральных сил для усмирения распоясавшегося криминала там, где местные политики-демократы оказались не в состоянии справиться с ситуацией. Действительно, пока президент выступал в Белом доме, в Чикаго неизвестные расстреляли из огнестрельного оружия 14 человек во время похоронной процессии.

Фото: AP Photo / Evan Vucci
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А за последние четыре дня число пострадавших в гангстерских перестрелках в этом мегаполисе превысило сотню человек. "Эта кровавая бойня должна быть прекращена. И она будет прекращена", - отрезал глава Белого дома.

Как подтвердил генеральный прокурор США Уильям Барр, дополнительные силы федеральных ведомств также будут переброшены в Альбукерк, где уровень насильственной преступности в 3,7 раза превосходит общенациональные показатели, и Канзас-Сити, в котором этот год грозит стать рекордным по числу убийств.

На фоне вызванных коронавирусом проблем в экономике США нынешняя ставка Трампа на жесткость к нарушениям закона выглядит оправданной и теоретически может компенсировать понесенные от последствий пандемии COVID-19 электоральные потери.

Кстати

Палата представителей конгресса США проголосовала за демонтаж всех 12 находящихся на Капитолийском холме статуй военачальникам и бойцам Конфедерации. Эти памятники участникам Гражданской войны в США 1861-1865 годов с началом массовых выступлений против ущемления прав чернокожих в Америке стали для активистов движения "Черные жизни важны" символом расизма.

Инициативу по удалению памятников с Капитолия и перемещению их в музей поддержали 305 конгрессменов, а 113 республиканцев высказались против. Теперь законопроект отправляется в контролируемый республиканцами сенат.

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