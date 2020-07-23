У посольства США в Иерусалиме раскопали огромный царский комплекс

Археологи, проводящие раскопки возле нового здания посольства США в Иерусалиме, в районе Арнона, обнаружили огромный административный комплекс времен Иудейского царства.

Как сообщает Times of Israel, находка является исключительной как с точки зрения ее размеров, так и с точки зрения архитектурного стиля найденных сооружений. Раскопанный археологами комплекс был действующим порядка 2700 лет назад.

Он представлял собой множество складов, которые занимали огромную площадь. Предназначение комплекса удалось установить по артефактам, найденным при раскопках. В частности, исследователи обнаружили около 120 оттисков, сделанных печатями с особыми царскими символами и надписями.

Судя по ним, это были склады для хранения налогов. Сюда привозили и здесь принимали различные продукты, собранные в качестве десятины для царей Езекии и Менаше во времена Первого Храма. Судя по находкам, в структуре товаров, собранных в качестве налогов, преобладали вино и оливковое масло.

Найденная коллекция оттисков печатей является одной из самых больших таких коллекций времен Иудейского царства. Надписи на них были типовыми и сопровождались особыми символами. Например, одна из них в переводе означает "принадлежит царю".

Оттиски будут отправлены на дополнительное исследование. Ученые надеются, что они помогут узнать больше о системе налогообложения в Иудее.

К слову, обнаруженный комплекс располагался всего в трех километрах от Старого города, который служил административным центром в период правления иудейских царей Езекии и Менаше (VIII-VI века до нашей эры).

"Это одно из самых значительных открытий периода иудейских царей в Иерусалиме, сделанных в последние годы, - говорится в пресс-релизе Управления древностей Израиля. - В месте, которое мы раскопали, есть признаки того, что государственная служба распределяла запасы продовольствия, в том числе излишки сельскохозяйственной продукции, накапливая эти товары и другое богатство".

Ранее большое количество оттисков печатей было найдено при раскопках в расположенном по соседству кибуце Рамат-Рахиль. По мнению археологов, это указывает на то, что значительная часть администрации Иудейского царства работала за пределами города Давида, по крайней мере, в последние столетия существования этой монархии.

Помимо оттисков, при раскопках комплекса археологи обнаружили множество предметов, которые могут оказаться глиняными идолами. Некоторые статуэтки изображают женщин, всадников и животных.

Подобные скульптуры обычно интерпретируются как предметы, которые использовались в языческом идолопоклонстве. Согласно Библии, это явление было широко распространено в Иудейском царстве.

Археологи говорят, что правительственные структуры, возможно, продолжали работать и после ассирийского завоевания. Ранее считалось, что после разрушения Иудейского царства в 586 году до нашей эры этот участок города был заброшен. Однако новые находки, в том числе сделанные и в предыдущие месяцы, говорят о том, что административная деятельность была возобновлена уже вскоре после завоевания.