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23.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

У рубля появились поводы для укрепления: каким будет курс

Текст: Георгий Панин
После значительного укрепления в мае-июне, в июле российская валюта сдала часть завоеванных ранее позиций и стала более зависимой от настроений на мировых финансовых рынках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", увидел изменения на рынках и дал прогноз по движению российской валюты.

Фото: iStock
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- В последние дни наблюдается определенный оптимизм на торговых площадках, что отчасти способствует укреплению рубля, - замечает эксперт. - Настроения глобальных инвесторов обусловлены новостями о новых успехах в разработке вакцины от коронавируса и ожиданиями очередных стимулирующих мер в Европе и США.

Так, после долгих переговоров лидеры стран Евросоюза смогли прийти к соглашению по плану восстановления экономики объемом 750 миллиардов евро. А в американском конгрессе на этой неделе стартовали дебаты в отношении нового пакета помощи американской экономике объемом в один триллион долларов.

Кроме того, поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть, которые на торгах во вторник вплотную подходили к отметке 45 долларов за баррель. И страны нефтяного альянса ожидают частичной стабилизации на мировом рынке нефти во втором полугодии и рост спроса в 2021 году.

На фоне повышения квот на добычу нефти уже с августа можно ожидать постепенного увеличения доходов российских нефтяных компаний, что будет оказывать поддержку рублю за счет конвертации валютной выручки.

Фото: iStock
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На этой неделе ключевым событием для российской валюты будет заседание Банка России. По мнению участников рынка, ведомство Эльвиры Набиуллиной может продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Основной вопрос состоит лишь в том, до каких уровней может быть снижена ключевая процентная ставка.

Сейчас в условиях пострадавшей от короновируса российской экономики и все еще остающейся ниже целевого уровня инфляции, на заседании 24 июля регулятор может опустить ставку от 25 до 50 базисных пунктов (от 0,25 до 0,5 процента - прим. Ред.). И такие ожидания, вкупе с настроениями на глобальных финансовых и сырьевых рынках, на данном этапе оказывают поддержку рублю.

Однако пока ожидать сильного укрепления российской валюты ждать не стоит. И ее курс, в отсутствии как позитивных, так и негативных факторов в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70-72,3 рубля по отношению к американскому доллару.

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