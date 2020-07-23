У рубля появились поводы для укрепления: каким будет курс

После значительного укрепления в мае-июне, в июле российская валюта сдала часть завоеванных ранее позиций и стала более зависимой от настроений на мировых финансовых рынках.

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", увидел изменения на рынках и дал прогноз по движению российской валюты.

- В последние дни наблюдается определенный оптимизм на торговых площадках, что отчасти способствует укреплению рубля, - замечает эксперт. - Настроения глобальных инвесторов обусловлены новостями о новых успехах в разработке вакцины от коронавируса и ожиданиями очередных стимулирующих мер в Европе и США.

Так, после долгих переговоров лидеры стран Евросоюза смогли прийти к соглашению по плану восстановления экономики объемом 750 миллиардов евро. А в американском конгрессе на этой неделе стартовали дебаты в отношении нового пакета помощи американской экономике объемом в один триллион долларов.

Кроме того, поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть, которые на торгах во вторник вплотную подходили к отметке 45 долларов за баррель. И страны нефтяного альянса ожидают частичной стабилизации на мировом рынке нефти во втором полугодии и рост спроса в 2021 году.

На фоне повышения квот на добычу нефти уже с августа можно ожидать постепенного увеличения доходов российских нефтяных компаний, что будет оказывать поддержку рублю за счет конвертации валютной выручки.

На этой неделе ключевым событием для российской валюты будет заседание Банка России. По мнению участников рынка, ведомство Эльвиры Набиуллиной может продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Основной вопрос состоит лишь в том, до каких уровней может быть снижена ключевая процентная ставка.

Сейчас в условиях пострадавшей от короновируса российской экономики и все еще остающейся ниже целевого уровня инфляции, на заседании 24 июля регулятор может опустить ставку от 25 до 50 базисных пунктов (от 0,25 до 0,5 процента - прим. Ред.). И такие ожидания, вкупе с настроениями на глобальных финансовых и сырьевых рынках, на данном этапе оказывают поддержку рублю.

Однако пока ожидать сильного укрепления российской валюты ждать не стоит. И ее курс, в отсутствии как позитивных, так и негативных факторов в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70-72,3 рубля по отношению к американскому доллару.