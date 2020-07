Участники группы АВВА записали пять новых песен

Об этом рассказал певец и гитарист легендарного шведского квартета Бьорн Ульвеус во время видеоконференции с британским журналистом Джеффом Ллойдом.

- Они написали пять новых песен, которые должны были выйти в конце 2019 года... Но из-за технических сложностей и пандемии релиз пришлось пока отложить. Впрочем, Бьорн обещал мне, что новую музыку ABBA можно будет услышать уже в 2021 году.

Это не первый случай "музыкального долгостроя" участников АВВА. Впервые о том, что у них готовы две новые песни, артисты сообщили еще в середине 2018-го. Причем первую премьеру - сингл I Still Have Faith in You - они планировали представить уже в декабре, к очередному юбилею. Но потом релиз перенесли.

Затем они хотели выпустить эти песни в 2019-м, к большому мировому туру. Правда, не самой АВВА, а их голограмм под аккомпанемент живых музыкантов на сцене. Но у инженеров и программистов, готовивших шоу и собственно сами голограммы, возникли технические проблемы. И уже расписанный тур решили перенести на 2020-й год. Потом вмешалась уже пандемия COVID-19, и теперь ориентировочные сроки - 2021-й, уже без малейшей, впрочем, конкретики.

А выпускать новые песни просто так ABBA не хочет - решила припасти их для рекламы гастрольного тура.

Но есть и хорошая новость. Если раньше говорилось о двух премьерах, то теперь Ульвеус рассказал, что песен написано уже пять! Ну что ж, так и до нового альбома АВВА не далеко.