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Рубрика: Спорт

Строго по линиям

Участники US Open будут жить по правилам
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8216)
Появились подробности размещения и проживания участников Открытого чемпионата США, который должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа.

По информации, опубликованной в соцсетях, теннисисты смогут получить аккредитации для трех сопровождающих лиц.

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Все спортсмены и их гости обязаны остановиться в одном из двух официальных отелей турнира. Каждому игроку полагается по два номера. Лишь один из них оплатит Федерация тенниса США.

Прилетев на место событий, теннисисты пройдут тест на коронавирус и отправятся в изоляцию в свой номер до получения отрицательного результата. Только после этого они смогут приступить к тренировкам. Повторное тестирование будет проведено спустя 48 часов после прибытия в отель. Спортсменов также обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию везде, за исключением кортов.

Правила строгие и непривычные, но все участники турнира должны будут подписать отказ от претензий.

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