Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте

Он уточнил, что по данному эксперименту заключено соглашение с российским Институтом медико-биологических проблем РАН, а сотрудник ботанического сада НАН Даниил Дубарь успешно прошел конкурсный отбор и был зачислен дублером в международный экипаж, проходивший четырехмесячную изоляцию в специальном наземном комплексе.

Белорусский представитель, по словам Гусакова, является кандидатом и для включения в экипаж наземного комплекса для восьмимесячной изоляции. Кроме того, "достигнута договоренность с партнерами о проведении в этот период ряда экспериментов, инициаторами которых является Центр мозга Института физиологии НАН", - добавил академик.

Международный проект SIRIUS, напомнил он, проводят ученые Союзного государства и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в кооперации с организациями-партнерами из Германии, Италии, Японии и ряда других стран. Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов в течение пяти лет продолжительностью 4, 8 и 12 месяцев.

Кстати, во время очередного эксперимента, который пройдет в российской столице на базе Института медико-биологических проблем, экипаж из шести добровольцев будет находиться в автономном наземном комплексе шесть месяцев и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи.

За это время будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к естественному спутнику нашей планеты, орбитальный облет его для поиска места посадки, выход на лунную поверхность и возвращение на Землю. К сожалению, добавил академик, начало эксперимента из-за пандемии коронавируса перенесено с ноября 2020 года на май 2021-го.