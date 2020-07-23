Ученые оценили влияние группы крови на заболевание коронавирусом

Ученые из Массачусетской больницы и медцентра "Бет-Израйел" попытались выяснить, влияет ли группа крови человека, зараженного коронавирусом, на степень тяжести заболевания и риск смерти.

Как сообщает Annals of Hematology, такой связи не выявлено. Многопрофильное исследование проводилось в пяти больницах среди 7648 пациентов, которые прошли тестирование на COVID-19. 1289 человек с известной группой крови дали положительный результат на тесты. При этом изучалась связь группы крови с госпитализацией, интубацией (то есть введением эндотрахеальной трубки в трахею для искусственной вентиляции легких) и смертью.

"В одномерном анализе не было никакой связи между группой крови и пиковыми маркерами воспаления, а также между группой крови и клиническими исходами. После многомерного анализа группа крови не была независимо связана с риском интубации или смерти", - говорится в материале.

Однако ученые выяснили, что обладатели групп крови В (III) и АВ (IV) с большей вероятностью дают положительный результат при тестировании на COVID-19. Также вероятность заражения может увеличивать положительный резус-фактор.