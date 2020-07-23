В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар

Пожар произошел в аэропорту бельгийского города Льеж. В ночь на четверг загорелся ангар обслуживающей компании Aeroservices, передает телеканал Tele Liege.

"Из-за возгорания три рейса перевели в другие аэропорты. При этом работа самого аэропорта не остановилась. Персонал в безопасности. Крупные лайнеры, которые на момент ЧП находились на территории, не пострадали", - со ссылкой официального представителя аэропорта Кристиана Делькура пишет РИА Новости.

В борьбе с огнем задействовали всю пожарную службу. Сейчас ситуация под контролем, возгорание потушено. По данным администрации аэропорта, пожар нанес значительный ущерб строению B30 рядом с пассажирским терминалом.