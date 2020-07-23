В Банке России раскрыли схемы работы мошенников в кризис

Нелегальные форекс-дилеры, всегда работавшие через интернет, воспользовались самоизоляцией и скачками курса доллара для привлечения доверчивых граждан к игре на разнице курса валют. Не упустили новые возможности создатели фишинговых сайтов, которые наживались на интересе граждан к новым мерам соцподдержки, и операторы преступных кол-центров. Плохо пошли дела у "черных" кредиторов, работающих со своими клиентами "вживую", а также у создателей классических пирамид - их бизнес, завязанный на прямой контакт, напрямую пострадал от карантина.

За полгода выявлено 134 нелегальных форексера (в тот же период 2019 года - 81, а за весь год - 210), рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в ходе "Дальневосточного МедиаСаммита". В отличие от телефонных мошенников, лжефорексеры делают ставку на то, чтобы получить с жертвы деньги несколько раз, в том числе понуждая клиента платить за вывод якобы зависших в банке денег или брать кредит на то, чтобы "отыграться". В целом жертва теряет от 40 тыс. до 100 тыс. руб.

Мошенники пользовались тем, что граждане не сразу разобрались с выплатами, о которых государство объявило в пандемию, и поставили на поток подделки портала госуслуг и других государственных ресурсов. С начала года ЦБ выявил 119 тыс. фишинговых сайтов, среди них также подделки под платежные системы и магазины, лжебанки и лжестраховщики. В среднем за один день злоумышленники атакуют с них 100 тыс. граждан, рассказал замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычёв. Заблокировано было только 300 сайтов - мошенники предпочитают иностранные доменные зоны. В Госдуме лежат поправки о праве ЦБ инициировать быструю блокировку этих сайтов, однако за весеннюю сессию он не продвинулся.

Среди выявленных за полгода 77 финансовых пирамид половина работала через интернет (за весь 2019 год обнаружены 237 пирамид). Количество выявленных "черных" кредиторов также снизилось (до 386, а за весь прошлый год их было 1845), но по мере снятия карантинных ограничений их активность восстановится, опасается Валерий Лях.

Создатели фишинговых сайтов атакуют 100 тысяч граждан ежедневно

Активность телефонных мошенников с началом пандемии выросла в четыре раза, сообщил Артем Сычёв. Несмотря на это, ущерб сопоставим с показателями прошлого года (с учетом роста безналичных транзакций в целом): за полгода злоумышленники совершили 165 тыс. несанкционированных операций и смогли вывести 1,5 млрд руб., рассказал Сычев. Чаще всего жертвами становятся люди от 30 до 45 лет - активно работающие и хорошо зарабатывающие. Средний чек выручки "звонарей" - 10 тыс. руб. с жертвы. Они опираются на страхи людей потерять деньги и на страсть к легкому обогащению, настаивая, чтобы жертва действовала "здесь и сейчас", не давая ей опомниться. Как рассказал Сычев, одна из новых схем телефонных мошенников (а всего их около 20) - они сообщают, что преступники получили доступ к данным о вкладе жертвы и настаивают на срочном выводе денег на "безопасный" счет.