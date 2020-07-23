В Бельгии запустили первую веломагистраль

В Бельгии впервые открыли полноценную веломагистраль, которая проходит вдоль одной из самых оживленных трасс страны и соединяет Брюссель с районами к западу от столицы. Всего планируется создать 40 километров трасс, которые объединят существующие веломаршруты в единую сеть, позволяющую добраться на двух колесах в любой уголок столичного региона.

По подсчетам дорожных служб, две трети всех поездок на автомобиле в Брюсселе совершаются на расстоянии до пяти километров. "Для этого прекрасно подойдет велосипед", - считает министр городского движения Элке ванн дер Брандт. По ее мнению, достаточно построить велодорожки, и по ним сейчас же поедут велосипедисты. Это позволит разгрузить общественный транспорт и уменьшить количество машин на улицах.

Расширение трасс для двухколесного транспорта, разумеется, происходит за счет уменьшения ширины автодорог. У автомобилистов это нововведение восторга не вызвало. Они считают, что городские власти воспользовались эпидемией коронавируса, чтобы внедрить необдуманные меры без полномасштабных консультаций, что сокращение пространства для автомобилей неизбежно приведет к образованию пробок, и называют происходящее в Брюсселе "велосипедной диктатурой".

Однако скоро по стопам Брюсселя пойдут и другие европейские города. В середине июля Бельгия, Люксембург и Нидерланды обратились в Еврокомиссию с призывом сделать "велосипедную политику" приоритетом при выходе городов из самоизоляции. В списке необходимых для этого шагов, направленном вице-президенту ЕК Францу Тиммермансу, указано, что следует помочь странам-членам ЕС создавать аналогичные велотрассы.