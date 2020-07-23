В Болгарии из-за антиправительственных протестов в отставку ушли 4 министра

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял отставку у четырех членов правительства. Свои посты покинули глава МВД, а также министры финансов, экономики и туризма.

Перестановки во власти стали ответом на массовые протесты, уже две недели продолжающиеся в городах республики. Участники акций выступают с требованием отставки всего правительства и, в частности, фактического руководителя страны Борисова от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии". Недовольство населения вызвано многолетним экономическим кризисом, усугубившимся на фоне эпидемии коронавируса. Предпосылок к стабилизации ситуации и прекращению многотысячных демонстраций пока нет.

В ведущей оппозиционной Болгарской социалистической партии уход четырех министров назвали "имитацией изменений". "Цель сегодняшних действий премьера - удержаться любой ценой, без учета последствий для государства и народа, - заявила председатель политсилы Корнелия Нинова. - Они (протестующие - ред.) хотят отставки господина Борисова, а он спасает себя, принимая отставки у министров".

Позицию социалистов разделяет и президент страны Румен Радев. В начале года он объявил об утрате доверия правительству.