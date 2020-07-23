В Китае рядом с терракотовой армией нашли "нефритовую" гробницу

Археологи при проведении раскопок в провинции Шэньси на северо-западе Китая обнаружили древнюю гробницу, в которой находилась одна из самых больших в истории коллекций нефритовых предметов.

Как сообщает агентство "Синьхуа", возраст гробницы составляет около 2200 лет. Ученые считают, что она была построена незадолго до начала правления династии Западная Хань (202 год до н.э. - 8 год н.э.) или в самом начале ее правления.

Гробница была обнаружена при раскопках в столице провинции, городе Сиань. Кстати, именно там находится всемирно известное захоронение с терракотовой армией. Гробница входила в погребальный комплекс. Рядом с ней археологи обнаружили еще 26 древних захоронений.

По данным городского института защиты культурных реликвий и археологии, все они расположены возле деревни Лицзя района Бакяо в восточной части Сианя.

Особое внимание ученых привлекла самая большая из них. Она явно принадлежала высокопоставленному человеку. Отличительной особенностью является наклонный проход в погребальную камеру. Внутри было обнаружено множество ритуальных предметов.

Только нефритовых изделий в ней нашли свыше 2200 штук. Это одна из самых больших коллекций артефактов из нефрита, которые когда-либо находили в захоронениях в Китае. Кроме того, здесь же было найдено более 190 других предметов, в том числе бронзовые детали для колесниц, керамическая посуда, терракотовая статуэтка танцовщицы, колокольчики, а также аксессуары, изготовленные из золота и кости.

Ученые предполагают, что в этой гробнице мог быть похоронен приближенный императора Лю Хэна. Дело в том, что в этом же комплексе ранее был найден мавзолей, в котором были похоронены не только сам император, но и его мать и жена.

Для погребальной практики древнего Китая было характерно обустройство "второстепенных" гробниц рядом с императорскими мавзолеями. Существовала целая система строительства таких комплексов. Безусловно, новые объекты помогут больше узнать о той практике.

Кстати, подобная находка была сделана и неделей ранее на юге Китая, где археологи раскопали 65 гробниц эпохи позднего неолита и династии Чжоу (1046-256 гг. до н.э.). Объекты были обнаружены в районе Маточжуан в Гуанчжоу, провинция Гуандун. Возраст самых древних из них достигает 4000 лет. В них было обнаружено более 100 культурных реликвий.