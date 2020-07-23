В Кремле назвали условие открытия границ

Открытие границ РФ будет осуществляться на основе взаимности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Пока мы не слышали каких-либо заявлений на этот счет из правительства", - напомнил представитель Кремля. "Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами", - напомнил он.
"Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - заключил Песков.