В Кремле назвали условие открытия границ

Открытие границ РФ будет осуществляться на основе взаимности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы не слышали каких-либо заявлений на этот счет из правительства", - напомнил представитель Кремля​​​. "Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами", - напомнил он.

"Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - заключил Песков.