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23.07.2020 19:15
Рубрика: Власть

Есть только миг

В МЧС дали рекомендации, как уберечься от любых угроз
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
В МЧС отмечают значительный рост ЧС самого разного характера, предотвратить которые невозможно. Можно только быть готовыми к ним и верно реагировать на стремительно развивающуюся негативную ситуацию. Об этом накануне заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

- Мы провели анализ чрезвычайных ситуаций и можем говорить о том, что за последние 30 лет количество чрезвычайных ситуаций увеличилось в четыре раза, экономический ущерб от них - в шесть раз. Мы проанализировали последние два года и видим рост аномальных природных явлений. Этот год показательный: и ливни, и пожары, и те же смерчи в Москве, - сообщил министр.

Фото: пресс-служба МЧС по Москве
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Он также призвал все службы, входящие в Единую систему предупреждения и ликвидации ЧС, быть готовыми к любым даже самым несвойственным для регионов катастрофам и чрезвычайным ситуациям.

Для этого учеными из ВНИИ ГОЧС был заранее подготовлен целый свод методических рекомендаций, которые были размещены на сайте этого головного научного института системы МЧС. Их много, и они касаются практически всех сфер человеческой жизни. Накануне специалисты НИИ подвели итог их эффективности. По их данным, регионы активно используют эти материалы и по многим направлениям безопасности в субъектах страны сократились показатели по травматизму и смертности.

Например, как понять, что человек тонет? Оказывается, в отличие от расхожего мнения, многие тонущие не кричат и не размахивают руками.

"Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему - у вас есть всего пара минут на спасение", - рассказали в МЧС.

Также спасатели отмечают, что тонущего можно определить еще по одному очень характерному признаку: он то будет погружаться в воду, то выныривать, при этом голова его откидывается назад, рот открыт, он начинает дышать часто в попытке захватить воздух.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В ведомстве также отмечают, что подобным образом легко можно потерять и ребенка на пляже. Дети нередко просто не успевают закричать. По статистике, бывает достаточно и секунды, чтобы малыш оступился, нахлебался воды и утонул. Поэтому в МЧС призывают уделять детям постоянное внимание и не упускать из вида ни на миг.

Еще одни из распространенных рекомендаций, к которым прислушались многие муниципальные власти на местах, касаются дачного отдыха.

Как правило, дачи строятся из дерева, то есть из наиболее горючих материалов. Только за 2019 год в России произошло около 9 тысяч пожаров в дачных домах.

За последние  30 лет количество чрезвычайных ситуаций увеличилось в четыре раза, экономический ущерб  от них - в шесть раз. Этот год показательный: и ливни, и пожары,  и те же смерчи  в Москве

Самыми распространенными причинами пожаров стали нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования печного отопления.

Для наиболее быстрого оповещения о пожаре специалисты МЧС России рекомендовали дачникам устанавливать автономные пожарные извещатели. По данным МЧС, только за 2 года своевременное срабатывание таких извещателей способствовало спасению 912 человек, в том числе 455 детей.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

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