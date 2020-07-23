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23.07.2020 08:59
Рубрика: В мире

В Мексике раздадут деньги на ремонт и строительство жилья

Текст: Юрий Чернов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Мексики разработали необычную программу помощи для малоимущего населения. Гражданам выделят специальные субсидии, которые можно будет использовать на улучшение жилищных условий. Деньги разрешат потратить как на ремонт внутри помещения, так и на строительные работы по увеличению площади жилища. На начальном этапе действия программы такую помощь получат 165 тысяч человек из 15 мексиканских штатов.

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
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На ремонт уже существующих помещений можно будет получить до 35 тысяч песо (около 112 тыс. рублей). В правилах на получение субсидии указано, что эти средства могут пойти на возведение внутренних стен, усиление и гидроизоляцию потолков, замену дверей и окон, а также электрооборудования или сантехники.

Более значительную сумму, до 90 тысяч песо (почти 300 тыс. рублей), выделят для улучшения жилищных условий путем строительства дополнительных помещений. Речь идет в первую очередь о малоимущих гражданах, проживающих в собственных небольших домиках. Они смогут использовать деньги на достройку ванной комнаты, кухни или дополнительной комнаты, например для детей.

Как сообщает издание Excelsior, планируется, что за шестилетний период, на который рассчитана эта программа, субсидии получат жители более 100 городов страны. Согласно официальны данным, в настоящее время в Мексике имеется примерно 14 миллионов жилых домов, которые по различным критериям не соответствуют санитарным и техническим нормам.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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