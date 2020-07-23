В Минске договорились об очередном перемирии в Донбассе

С понедельника 27 июля на линии разграничения в Донбассе не должны больше раздаваться выстрелы. Так гласит новое решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Украине. Перемирия в Донбассе объявлялись уже десятки раз и зачастую срывались украинской стороной в тот же день, но последняя договоренность дает гарантам мирного процесса некие надежды на устойчивое прекращение огня. Исключительно потому, что, как и в случае с "формулой Штайнмайера", параметры были детализированы и официальный Киев был вынужден под ними подписаться.

В этот раз под наблюдением ОБСЕ создадут механизм реагирования на нарушения перемирия. Фото: Александр Река / ТАСС

Перечень мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня включает в себя семь пунктов. Это запрет на наступательные либо разведывательно-диверсионные действия; на использование любых видов летательных аппаратов; запрет на открытие огня, в том числе снайперского; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

Этот пункт важен в связи с привычкой Киева списывать провокации и неизбирательные обстрелы на боевиков-неонацистов, условно контролируемых украинскими командирами. Поэтому в обязательном порядке должен быть создан координационный механизм по реагированию на нарушения режима тишины в рамках Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Наконец, формализовано понятие "наступательные действия" и условия их возможного начала. "Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными", - гласит последний пункт достигнутых договоренностей.

Примечательно, что полный текст решения ТКГ опубликован только на официальных ресурсах народных республик Донбасса, тогда как представительство украинского президента воздержалось от перечисления неудобных пунктов. Вместо этого пресс-служба Зеленского, признав в заголовке "прорыв в минском процессе", в очередной раз объявила, что сами соглашения для Киева не указ и курс на их альтернативное прочтение неизменен. В Киеве снова ставят лошадь позади телеги и настаивают на первоочередности передачи под контроль украинских силовиков границы с Россией, хотя комплекс мер по исполнению Минских соглашений на русском и английском языках гласит, что это бесспорно последний пункт, следующий за проведением выборов в республиках.

Перемирия в Донбассе срывались десятки раз, но новая договоренность дает надежды, поскольку параметры детализировали, а Киев под ними подписался

Эту алогичную позицию украинские переговорщики снова декларировали и в ходе заседания ТКГ. Так, представители Донецка потребовали прокомментировать недельной давности постановление Верховной рады о местных выборах, противоречащее Минским соглашениям. Но украинские переговорщики не смогли озвучить хоть сколь-нибудь вразумительную позицию. А без этого "нет возможности обсуждать и тем более о чем-то договариваться по политическим, гуманитарным и экономическим вопросам",заявили в МИД Донецкой народной республики по итогам заседания политической подгруппы.

Но под деталями перемирия спонсоры процесса заставили Киев подписаться, возложив на него политическую ответственность, что можно считать реальным шагом к миру. Ведь после шести лет манипуляций и отговорок на честное слово Киева в Москве, Берлине и Париже уже не полагаются.