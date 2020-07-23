В отношении братьев Ананьевых СК возбудил новые дела о хищениях в "Промсвязьбанке"

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о расследовании уголовного дела в отношении братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

"Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Они обвиняются в хищении путем растраты более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк", в котором братья Ананьевы владели более 50 процентами акций. Еще в 2017 году Центральный банк РФ выявил серьезные нарушения в "Промсвязьбанке"", - рассказал глава СКР.

Братья Ананьевы, по словам Бастрыкина, осознавая, что могут быть отстранены от управления делами банка, решили вывести вверенные им денежные средства из финансового оборота страны в кипрские компании.

"Они создали организованную преступную группу, куда вошли более 10 доверенных лиц, в том числе иностранцы. Этих лиц незаконно трудоустроили в банк и выдали доверенности на право распоряжаться денежными средствами. Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 миллиарда рублей и более 500 миллионов долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги. В действительности ПАО "Промсвязьбанк" ценные бумаги на указанную сумму не приобретало", - заявил Александр Бастрыкин.

"Большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, в настоящее время они находятся за пределами Российской Федерации. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования. При взаимодействии с ФСБ, МВД, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых, на которое уже наложен арест. Возмещение потерпевшей стороне причиненного ущерба в настоящее время составляет более 15 процентов от суммы похищенного", - отметил председатель Следственного комитета РФ.

Кроме того, в иностранных государствах, по словам главы СКР, установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллиардов рублей, и с компетентными органами организована работа по его аресту. Также по результатам бухгалтерских экспертиз, проведенных экспертными подразделениями Следственного комитета, выявлены дополнительные эпизоды хищения в 2017 году братьями Ананьевыми денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" на сумму свыше 15 миллиардов рублей. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела.

Полностью интервью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 24.07.2020