В Пьяченце полицейский участок закрыли за наркоторговлю

В итальянской Пьяченце разразился скандал - власти вынуждены были закрыть участок полиции, поскольку практические все его сотрудники сформировали преступную группировку. Только один карабинер оказался "чистым", остальные шестеро арестованы.

Созданная ими банда промышляла наркоторговлей, вымогательством и пытками. В разгар вспышки COVID-19 в стране они также занимались продажей фиктивных пропусков для перемещений граждан. Всего в операции "Одиссей" были выданы ордера на арест 10 карабинеров и 12 гражданских лиц.

За бандитами в погонах давно велось наблюдение. Как уточняет издание Il Messaggero, с помощью средств прослушки следователям удалось получить доступ к телефонным разговорам и электронной переписке - перехвачено более 75 тысяч сообщений, в том числе из мессенджеров. Из них стал понятен размах теневой деятельности преступников, решивших подмять под себя рынок наркотиков в Пьяченце.

В соцсетях в открытом доступе были обнаружены фотографии, на которых карабинеры позируют рядом с наркоторговцем с пачками денежных банкнот в руках. Жертвами их избиений и пыток были в основном наркодилеры, которые не шли на сотрудничество. На смартфонах задержанных обнаружены фото такого дилера с окровавленным лицом. Его жестоко избили на территории участка за то, что отказался показать местоположение "закладки" с наркотиками.