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23.07.2020 18:14
Рубрика: В мире

Банда в погонах

В Пьяченце полицейский участок закрыли за наркоторговлю
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
В итальянской Пьяченце разразился скандал - власти вынуждены были закрыть участок полиции, поскольку практические все его сотрудники сформировали преступную группировку. Только один карабинер оказался "чистым", остальные шестеро арестованы.

Созданная ими банда промышляла наркоторговлей, вымогательством и пытками. В разгар вспышки COVID-19 в стране они также занимались продажей фиктивных пропусков для перемещений граждан. Всего в операции "Одиссей" были выданы ордера на арест 10 карабинеров и 12 гражданских лиц.

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
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За бандитами в погонах давно велось наблюдение. Как уточняет издание Il Messaggero, с помощью средств прослушки следователям удалось получить доступ к телефонным разговорам и электронной переписке - перехвачено более 75 тысяч сообщений, в том числе из мессенджеров. Из них стал понятен размах теневой деятельности преступников, решивших подмять под себя рынок наркотиков в Пьяченце.

В соцсетях в открытом доступе были обнаружены фотографии, на которых карабинеры позируют рядом с наркоторговцем с пачками денежных банкнот в руках. Жертвами их избиений и пыток были в основном наркодилеры, которые не шли на сотрудничество. На смартфонах задержанных обнаружены фото такого дилера с окровавленным лицом. Его жестоко избили на территории участка за то, что отказался показать местоположение "закладки" с наркотиками.

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